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Обвал долара: НБУ пояснив, чому дав гривні різко зміцнитися

2.2т Читати матеріал російською

Національний банк України не перешкоджав підсиленню гривні до долара, оскільки дотримання плаваючого обмінного курсу – один з принципів монетарної політики регулятора.

"Ринковий курс гривні, який визначається попитом-пропозицією на валютному ринку, – головний запобіжник накопичення економічних дисбалансів", – заявив заступник директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу Володимир Лепушинський, йдеться на сторінці НБУ у Facebook.

За його словами, штучне утримання обмінного курсу від ревальвації через повний викуп валюти Нацбанком суперечить наміру знизити інфляцію до 5%.

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У НБУ наголошують, що однакова ймовірність зміни обмінного курсу в обидві сторони (як девальвації, так і ревальвації) є необхідною умовою зміцнення довіри до гривні та зниження рівня доларизації економіки.

"Фіксація обмінного курсу на заниженому рівні, як демонструє історичний досвід України та інших країн, лише мотивує спекулянтів заводити "гарячі гроші" у великих обсягах, що посилює дисбаланси в економіці", – заявив Лепушинський.

"Якщо уявити, що НБУ не буде дозволяти обмінному курсу посилюватися, це свідчитиме, що у перспективі він рухатиметься лише в одну сторону – девальвації, або, у кращому разі, просто залишатиметься незмінним. За таких умов на приплив довгострокових інвестицій розраховувати марно", – резюмував він.

Дотримання плаваючого обмінного курсу – один з принципів монетарної політики регулятора

Дотримання плаваючого обмінного курсу – один з принципів монетарної політики регулятора

Обозреватель

Нагадаємо, гривня 31 липня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема середній курс гривні щодо американської валюти у купівлі був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

У грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют НБУ долар гривня
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