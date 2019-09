Обшук у ПриватБанку: розкрилися нові деталі

Підозри слідчих, які провели обшук у головному офісі ПриватБанку в Дніпрі, пов'язані з наймом фінансовою установою рекрутингових компаній.

Відповідна інформація міститься в тексті ухвали суду Жовтневого районного суду міста Дніпра від 9 вересня, на підставі якої співробітники Соборного відділення поліції і прийшли з обшуками, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Не беручи до уваги те, що в структурі цього банку є підрозділи, які здійснюють підбір персоналу й інформаційне забезпечення АТ КБ "ПриватБанк", 20 квітня 2018 року, між АТ КБ "ПриватБанк" та представником бренду Odgers Berndston в Україні ТОВ "Телент Едвайзорс", а також із ТОВ "Сі Еф Сі Консалтинг компанії" підписані договори про надання консультаційних послуг із дослідження ринку фахівців з метою підбору кандидатів на роботу в зазначеній банківській установі, а також про надання послуг інформаційного забезпечення", – йдеться у матеріалах суду.

Зокрема, 11 вересня до головного офісу ПриватБанку в Дніпрі прибула група осіб за підтримки спецназу поліції для проведення обшуку за визначенням Жовтневого суду.

Основою для визначення стало "перевищення посадовими особами банку своїх повноважень під час укладання договорів із провідними міжнародними та українськими рекрутинговими, консалтинговими і юридичними компаніями".

"Викликає стурбованість, що під обґрунтуванням нібито "незаконності" залучення рекрутингових компаній, районний відділ поліції, поліція області та прокуратура намагаються вилучити всі документи, пов'язані з юридичним захистом банку", – заявили представники фінустанови.

Нагадаємо, що 21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанову докапіталізували на суму 116,8 млрд гривень.

У кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк іще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до заподіяння фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона на Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компанії Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належить їм.

Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, котрі безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення ухвалили на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так, він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

"Подана апеляційна скарга на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року в справі №826/7432/17 за позовом Коломойського І. В. щодо скасування рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "ПриватБанк" із ринку за участі держави", – йдеться у повідомленні.

Крім того, 24 травня банк подав апеляційну скаргу в справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

