Євросоюз несподівано ввів обмеження на торгівлю з Україною: що потрапило під заборону

Ліс-кругляк із України потрапив до звіту Європейської Комісії щодо обмеження у торгівлі з партнерами.

Зокрема, в документі вищого органу виконавчої влади ЄС, який стосується торгівлі та інвестицій за 2018 рік, згаданий спір із Києвом про заборону експорту необробленої деревини, повідомляє "Європейська правда".

"Випадок із нещодавнім початком процедури з Україною за Угодою про асоціацію (щодо заборони на експорт деревини) – що, власне кажучи, подія 2019 року, – демонструє, що за необхідності Комісія не соромиться перейти до двостороннього врегулювання суперечок, як це передбачено у її Угодах про вільну торгівлю", – йдеться в звіті.

Представники Єврокомісії також зазначили, що Китай є найбільш торгово-обмеженим партнером Європи з 37 бар'єрами, зареєстрованими в 2018 році. Це на чотири більше, ніж за рік до того, що вплинуло на експорт Європейського Союзу на суму 25,7 млрд євро.

Росія посіла друге місце з 34 бар'єрами.

Торгова напруженість між ЄС і США також збільшилася в минулому році до 23 бар'єрів. Це на чотири більше, ніж у 2017 році, що вплинуло на експорт ЄС на суму 6,8 млрд євро.

Ліс-кругляк потрапив до звіту ЄК про обмеження в торгівлі з партнерами

Нагадаємо: ще у квітні 2015 року Верховна Рада ухвалила закон, який на 10 років заборонив експорт лісоматеріалів у необробленому вигляді. Мораторій на вивезення деревних порід, крім сосни, почав діяти з 1 листопада 2015 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середині червня прем'єр-міністр Володимир Гройсман публічно оголосив масштабний бій контрабанді. Тоді глава уряду озвучив основні схеми злочинців, які найближчим часом будуть зламані.

За два тижні до боротьби підключилася і Верховна Рада, підтримавши законопроект №5495, який передбачає жорсткіші покарання за експорт лісу-кругляка з України. За документ у другому читанні й у цілому проголосували 234 народні депутати.

Зокрема, №5495 обмежуватиме внутрішнє споживання таких матеріалів у розмірі 25 млн кубометрів на рік.

Документ також передбачає, що переміщення через кордон України поза митним контролем необроблених лісоматеріалів каратиметься позбавленням волі терміном від трьох до п'яти років.

За аналогічне діяння, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб чи службовою особою, пропонується позбавляти волі терміном від п'яти до десяти років із конфіскацією майна.

Незаконна вирубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев, що заподіяли значну шкоду, – караються штрафом від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи арештом терміном до шести місяців, або обмеженням волі терміном до трьох років, або позбавленням волі на той самий термін.

Крім того, за незаконну вирубку, знищення лісових культур і молодняка накладатимуть штраф у розмірі 15-30 неоподаткованих мінімумів, а на посадових осіб чекає штраф у розмірі 75-150 неоподаткованих мінімумів.

У липні 2018 року Порошенко наклав вето на законопроект №5495, який передбачає введення кримінальної відповідальності за контрабанду лісу. Автори законодавчої ініціативи розкритикували його рішення.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram