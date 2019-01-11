''Він рухається!'' В Україні попередили про катастрофу на Кримському мосту

Побудований Росією Кримський міст є "бутафорським пропагандистським проектом". Численні порушення при будівництві зробили конструкцію мосту дуже ненадійною, що вилилися в величезні проблеми для окупантів.

Про це в ефірі ObozTV розповів міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш, посилаючись на аналіз супутникових знімків моста.

"Бравада з боку будівельників моста, що міст нібито такий стійкий, що витримує будь-землетрус, не відповідає дійсності. Насправді конструкція моста не така, як зазначають російські фахівці. Він зараз у спокійному стані рухається, коли немає землетрусів", – заявив Черниш.

За його словами, рух моста відбувається в різних напрямках: "Умовно кажучи, одні частини моста піднімаються вгору, інші рухаються вниз. Це пов'язано з тим, що, по-перше, в такому місці збудовано, по-друге, через конструкцію... За рахунок супутникових знімків з різних кутів ми бачимо, що різні частини моста рухаються в різні боки. Створюється напруга для полотна, по якому рухаються автомобілі".

Міністр також нагадав, що запуск залізничного сполучення по мосту постійно зривається, терміни переносяться.

"Ми констатували безліч порушень міжнародно визнаних практик під час будівництва. Незважаючи на російську пропаганду, ми емпірично доводимо до громадськості, що, на нашу думку, це просто бутафорський пропагандистський проект, і він несе загрозу і для тих, хто рухається по мосту, і для судноплавства", – підкреслив представник українського Кабміну.

Черниш повідомив, що росіяни мають проблеми і з будівництвом під'їзних шляхів до Кримського моста.

"Будують тунель близько кілометра в селищі Октябрьське біля Керчі. У минулому році, коли почали його будувати, стався зсув грунту і будівництво було припинено. Потім компанія з Санкт-Петербурга розрахувала, які грунти класти під залізничне полотно. Зазвичай рейки і шпали укладають на "подушку" з гравію і відповідних грунтів. Так вони прорахувалися навіть під час вибору – немає таких міцних грунтів зараз, щоб побудувати залізничні під'їзні колії до мосту. Знову прорахувалися і виділили додатково 3 млрд рублів тільки для того, щоб змінити проекти", – підкреслив він.

Міністр також зазначив, що будівельники не врахували перетікання води з Азовського в Чорне море, яке несе додаткові мулові відкладення до опор моста:

"Там є проблема глибини самого Керченського каналу. Навіть у суміжних портах в Криму треба зараз велику кількість коштів виділити для того, щоб вони функціонували, якщо вони намагаються їх запустити всупереч режиму санкцій... Ніхто цього не прораховував, навмання побудували... Річки впадають в Азовське море, несуть пісок, мулові відкладення. Цей рух також треба прораховувати".

Також Черниш вважає фейковим випробування моста на міцність, в яких брав участь президент РФ Володимир Путін.

"У тестовому режимі проїхали кілька Камазів на чолі з президентом – для такої споруди це не навантаження. За радянських часів танки проганяли, а тут кілька Камазів, причому невідомо, навантажених чи ні. Для тестів це смішно", – додав він.

Twitter Roksolana Today&Крым

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського моста. 16 травня по ній запустили рух.

Раніше на морській ділянці між Тузлинською косою в процесі опускання опори в воду впав один із залізничних прольотів Кримського моста.

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