Облгази шантажують українців надуманими боргами, НКРЕКП обіцяє розібратися

Мешканка Борисполя Надія Тарасова розповідає, що зіштовхнулася зі свавіллям з боку "Київоблгазу": після того, як вона вирішила змінити постачальника газу і перейти до ГК "Нафтогаз України", її без її відома повертали до старого постачальника, а потім – приписали надуманий борг за "температурні коефіцієнти".

"Вони чи з 2016, чи з 2017 року в платіжках почали присилати саму суму до оплати, а також різні коефіцієнти – в залежності від пори року і температурного режиму. На основі цих коефіцієнтів робилися якісь нарахування. Ми не платили. Коли ж зрозуміли, що будемо переходити до "Нафтогазу" - розрахувалися з усіма боргами, щоб перейти без заборгованості і без проблем розірвати договір", – розповіла OBOZREVATEL Тарасова.

Вона запевняє, що нарахування за температурними коефіцієнтами сплачувала з того періоду, коли їх почали вказувати в платіжках.

Однак вже після розірвання договору жінці прийшов лист від "Київоблгазу", де зазначалося, що вона заборгувала газопостачальнику ще 216 грн – за температурні коефіцієнти.

"Ми повинні начебто заплатити їм за 2 чи 3 роки, починаючи з 2015 року, заплатити їм 200 грн цього коефіцієнту, який навіть вони не прописували тоді в платіжках. В принципі, сума невелика, але вона безпідставна. Чому я повинна невідомо кому платити ці гроші?" – обурилася Надія Тарасова.

Вона також розповіла про те, що після переходу до "Нафтогазу" з подивом дізналася, що попередній постачальник "повернув" її до себе – і щоб забезпечити собі право обирати поставника газу самостійно, Тарасовій довелося звертатися до НКРЕКП.

Історії на кшталт тієї, що трапилася з Надією Тарасовою – не поодинокі. Додаткові рахунки з надуманим боргом, за даними громадянської мережі "Опора", про який ніхто не знав, виставили вже десяткам, якщо не сотням людей. Таку ситуацію в організації вважають не чим іншим, як свідомим тиском з боку окремих облгазів та газзбутів на споживачів, які вирішили скористатися своїм законним правом – і змінити постачальника газу. Повідомляється навіть про погрози "відрізати трубу" у разі переходу споживача до іншого постачальника.

Про цю проблему знають і в НКРЕКП. І, за словами представниці регулятора Ольги Бабій, планують належним чином реагувати на дії низки облгазів та газзбутів, які в НКРЕКП вважають незаконними.

Виступаючи в ефірі телеканалу "Еспресо", Бабій повідомила: днями регулятор прийняв першу офіційну скаргу на незаконне нарахування температурних коефіцієнтів після зміни постачальника газу.

"У нас з’явилася перша заява на перевірку – Київоблгаззбуту. Споживач дуже гарно оформив скаргу: йому справді з 2015 року нарахували коефіцієнти, яких у попередніх рахунках не було", – додала Бабій.

За її словами наразі регулятору бракує повноважень задля проведення процедури розслідування зловживань. Але найближчим часом необхідні повноваження НКРЕКП отримає. Тому в комісії закликають споживачів, які зіштовхнулися з подібним свавіллям з боку регулятора, звертатися зі скаргами до НКРЕКП.

"Якщо ваш постачальник не реагує на ваші звернення, варто оформити скаргу-заяву з проханням провести перевірку цього нарахування. Якщо є постраждала особа-споживач, на скарги якого постачальник не реагує, ви маєте право звернутися з таким проханням до регулятора. Тоді в нас будуть підстави вийти на перевірку й застосувати до цього постачальника санкцію. А також отримати пояснення, чому він тепер із 2015 року нараховує ці коефіцієнти, якщо раніше він їх не нараховував. Якщо такі нарахування неправильні, НКРЕКП має право вимагати здійснити перерахунок. Моя порада – звертайтеся до регулятора й повідомляйте про такі порушення", – наголосила Бабій.

Наразі OBOZREVATEL звернувся до НКРЕКП за офіційним роз’ясненням позиції комісії щодо нарахувань температурних коефіцієнтів.