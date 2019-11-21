"Обікрали Україну": Цимбалюк пояснив, чому потрібно натиснути на Росію щодо газу

Російська Федерація обікрала Україну на 3 млрд доларів за газовими контрактами і зараз намагається натиснути на Київ у питанні повернення боргів НАК "Нафтогазу".

"Володимир Путін сипав афоризмами про чоботи, але він сказав, що йти в суди проти Росії – дуже погано, і якщо Україна не відмовиться, то транзит зупинять", – заявив журналіст Роман Цимбалюк на своєму YouTube-каналі.

За його словами, Москва висунула Києву свідомо нездійсненну вимогу.

"Чому Україна повинна для нового контракту відмовлятися від суми, на яку Росія обікрала Україну. Зараз ця сума близько 3 млрд доларів", – зазначив Цимбалюк.

Журналіст вважає, що в найближчому майбутньому Кремль почне "морозити" Європу і говорити, що Україна ненадійний транзитер.

У найближчому майбутньому Кремль почне "морозити" Європу і говорити, що Україна ненадійний транзитер

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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