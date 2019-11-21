"Обікрали Україну": Цимбалюк пояснив, чому потрібно натиснути на Росію щодо газу

Російська Федерація обікрала Україну на 3 млрд доларів за газовими контрактами і зараз намагається натиснути на Київ у питанні повернення боргів НАК "Нафтогазу".
"Володимир Путін сипав афоризмами про чоботи, але він сказав, що йти в суди проти Росії – дуже погано, і якщо Україна не відмовиться, то транзит зупинять", – заявив журналіст Роман Цимбалюк на своєму YouTube-каналі.
За його словами, Москва висунула Києву свідомо нездійсненну вимогу.
"Чому Україна повинна для нового контракту відмовлятися від суми, на яку Росія обікрала Україну. Зараз ця сума близько 3 млрд доларів", – зазначив Цимбалюк.
Журналіст вважає, що в найближчому майбутньому Кремль почне "морозити" Європу і говорити, що Україна ненадійний транзитер.
У найближчому майбутньому Кремль почне "морозити" Європу і говорити, що Україна ненадійний транзитер
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.
У відповідь на це член правління російського газового монополіста, начальник департаменту газового холдингу Сергій Коваль заявив, що "Газпром" вважає нині неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах через відсутність у країні необхідних для цього структур.
Пізніше Росія заявила, що готова зберегти транзит газу через Україну після 2019 року, але тільки "на економічно рентабельних умовах".
"Нафтогаз" уже приступив до реалізації "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна хотіла б вирішити питання транзиту газу з Росією, контракт із якого закінчується в кінці 2019 року, вже у вересні.
Попередній раунд переговорів щодо транзиту газу відбувся у Брюсселі 19 вересня.
2 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підпише контракт щодо транзит газу з Україною, якщо та до кінця 2019 року імплементує європейське енергетичне законодавство.
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