Головна Новини
21 листопада • оновлено в 06:01
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Обікрали Україну": Цимбалюк пояснив, чому потрібно натиснути на Росію щодо газу

1.8т
Читати матеріал російською

Російська Федерація обікрала Україну на 3 млрд доларів за газовими контрактами і зараз намагається натиснути на Київ у питанні повернення боргів НАК "Нафтогазу".

"Володимир Путін сипав афоризмами про чоботи, але він сказав, що йти в суди проти Росії – дуже погано, і якщо Україна не відмовиться, то транзит зупинять", – заявив журналіст Роман Цимбалюк на своєму YouTube-каналі.

За його словами, Москва висунула Києву свідомо нездійсненну вимогу.

Новини
Путін погрожує Україні: названо привід для припинення транзиту газу

"Чому Україна повинна для нового контракту відмовлятися від суми, на яку Росія обікрала Україну. Зараз ця сума близько 3 млрд доларів", – зазначив Цимбалюк.

Журналіст вважає, що в найближчому майбутньому Кремль почне "морозити" Європу і говорити, що Україна ненадійний транзитер.

У найближчому майбутньому Кремль почне "морозити" Європу і говорити, що Україна ненадійний транзитер

У найближчому майбутньому Кремль почне "морозити" Європу і говорити, що Україна ненадійний транзитер

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Поставки газу в Україну" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Виктор Калиненко Виктор Калиненко
Теми
Поставки газу в Україну ринок газу
Місце
Україна
Теги
транзит газу НАК "Нафтогаз"
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
6
11
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Ушастый, простая арифметика тебе неподвластна? Даже если вы получите эти 3 лярда от ГП (в чем я очень сильно сомневаюсь) что вы выиграете? Только эти три лярда, но при этом проиграете долгосрочный контракт, который приносил бы вам каждый год по три лярда.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Хо Хол
Хо Хол
И снова проходил мимо, ушастый еще забыл про 3 млрд oкpaинского долга.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Колорад Ваня
Колорад Ваня
Хixлы, никакого транзита не будет, можете начинать декоммунизировать трубу, построенную при ненавистном совке.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Хо Хол
Хо Хол
Этого лопoyхого чмoшника уже столько раз в дepьмo макали с его вpaньем и тупocтью, что уже даже не интересно на полном серьезе комментировать его очередной выcep.
Показать комментарий полностью
Ответить
7
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги