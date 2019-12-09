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9 грудня • оновлено в 13:17
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Обговорять газ: з’явилися імена нових учасників зустрічі Путіна й Зеленського

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Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко і міністр енергетики Олексій Оржель увійшли до складу делегації президента Володимира Зеленського в Парижі.

"Щодо делегації, знаю, що є питання щодо газу і так далі. У складі делегації є пан Оржель і пан Вітренко", – повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, передає пресслужба ОП.

За його словами, виконавчий директор "Нафтогазу" і міністр енергетики можуть обговорити питання транзиту і поставок газу в Україну.

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"У разі необхідності вони братимуть участь у обговоренні питань газу та інших питань, які їх стосуються", – резюмував Тимошенко.

В Офісі президента України розповіли про нових учасників зустрічі Зеленського і Путіна

В Офісі президента України розповіли про нових учасників зустрічі Зеленського і Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У понеділок, 9 грудня, у Парижі заплановані переговори щодо України в рамках "нормандської зустрічі".

  • 6 грудня Володимир Зеленський виступив у прямому ефірі на політичному токшоу "Свобода слова Савіка Шустера", де розповів про свої плани на саміті.

  • Стало відомо, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмаєра".

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Поставки газу в Україну
Особи
Олексій Оржель Юрій Вітренко Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Селюки так и не смогли сделать страну, от России они получили все, кроме мозгов
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1
1
Хо Хол
Хо Хол
Ахресор, дай хазу
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6
1
фил филька
фил филька
Хо Хол, а еще уголек, твэлы, запчасти на авто, рынок труда и т.д. и т.п.))
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5
1

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