Обговорять газ: з’явилися імена нових учасників зустрічі Путіна й Зеленського

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко і міністр енергетики Олексій Оржель увійшли до складу делегації президента Володимира Зеленського в Парижі.

"Щодо делегації, знаю, що є питання щодо газу і так далі. У складі делегації є пан Оржель і пан Вітренко", – повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, передає пресслужба ОП.

За його словами, виконавчий директор "Нафтогазу" і міністр енергетики можуть обговорити питання транзиту і поставок газу в Україну.

"У разі необхідності вони братимуть участь у обговоренні питань газу та інших питань, які їх стосуються", – резюмував Тимошенко.

В Офісі президента України розповіли про нових учасників зустрічі Зеленського і Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У понеділок, 9 грудня, у Парижі заплановані переговори щодо України в рамках "нормандської зустрічі".

6 грудня Володимир Зеленський виступив у прямому ефірі на політичному токшоу "Свобода слова Савіка Шустера", де розповів про свої плани на саміті.

Стало відомо, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмаєра".

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