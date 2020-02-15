"Няня не потрібна": Кабміну дали рецепт, як залучити в Україну інвесторів

Кабмін України замість обіцянок дати зарубіжним інвесторам "інвестиційних нянь" повинен зайнятися створенням сприятливих умов для іноземного капіталу.

Про це заявив в ефірі ObozTV експерт із зовнішньоекономічних питань Віктор Шевченко, коментуючи плани уряду залучити в Україну 50 млрд доларів іноземних інвестицій.

"Няня – це людина, яка виховує дитину змалку. Я думаю, що швидше нашому уряду потрібна няня, ніж уряд дасть няню інвестору. Інвестору не треба пояснювати, що таке інвестклімат, він його відчуває", – заявив Шевченко.

За його словами, українська держава не працює над створенням сприятливого інвестклімату, а "говорить навпаки – дайте нам гроші, а ми потім розберемося".

Експерт на прикладі Казахстану пояснив, як можна залучати в країну іноземний капітал.

"У Казахстані живе 18 млн людей, у нас – під 40 млн. У минулому році в Казахстані був найгірший рік щодо прямих інвестицій. Вони отримали близько 15 млрд доларів. У нас 2,5 млрд доларів, і ми цим пишаємося. Там ПДВ 12%. Податок на зарплату близько 22%, у нас – під 46%. Як іноземна компанія, три роки ти не платиш податки з вивідних дивідендів. Роблять великі індустріальні парки, де держава віддає – забирай ділянку землі, працюй на ній 45 років. І так далі", – перерахував він.

Шевченко також оцінив ідею надавати інвестняню тим, хто вкладе в економіку України 100 млн доларів: "Мене, наприклад, ображає – чому я, як іноземний інвестор, не можу завести в Україну 10 млн доларів? А 8 млн? А 99 млн доларів – що мені робити? Міністр економіки каже – Зеленський мав на увазі, коли говорив про інвестняню, що ми будемо дотримуватися верховенства права. А якщо 99 млн, ми не дотримуємося верховенства права? Масло масляне".

facenews.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський на економічному форумі в Давосі пообіцяв надавати "інвестиційних нянь" закордонним бізнесменам, готовим вкладати в Україну суми від 100 млн доларів.

Заява президента викликало неоднозначну реакцію. Низка експертів дорікнули Зеленському, що він показав Україну "сірою зоною", де бізнес не може почуватися в безпеці.

У свою чергу, глава Мінекономіки Тимофій Милованов пообіцяв, що уряд України надаватиме підтримку всім видам бізнесу, а нелише великим інвесторам з портфелем від 100 млн доларів.

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