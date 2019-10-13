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13 жовтня • оновлено в 07:10
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Новий Трудовий кодекс: українцям приготували сюрпризи з відпустками і звільненнями

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Новий Трудовий кодекс, який розробляє партія "Слуга народу", змінить процедуру звільнення і передбачить нові форми трудових договорів.

Які "сюрпризи" готують українцям, розповіла в ефірі ObozTV експерт з питань працевлаштування Юлія Дрожжина.

За її словами, нині діючий Кодекс законів про працю "змінювався тисячу разів", але при цьому не відповідає сучасним умовам ринку праці.

Як повідомила Дрожжина, в документі процедура звільнення працівників буде спрощена: "Зараз процедура звільнення з ініціативи роботодавця досить обтяжлива. Наприклад, є пункт "звільнення через невідповідність займаній посаді", але за фактом це довести практично неможливо. Ми розуміємо, що можливі ситуації, коли в тих чи інших обставинах людина не відповідає посаді, яку займає".

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Експерт зазначила, що в проекті нового кодексу ці прогалини намагаються подолати. Однак є ризик, що якщо дана норма закону не буде детально прописана, вона може створювати прецеденти для свавілля з боку роботодавців.

"Наприклад, передбачається проводити атестації, щоб доводити, що співробітник відповідає займаній посаді. Але якщо не буде прописана процедура атестації, не буде створена комісія, яка буде перевіряти процедури і форми атестації, то роботодавець може ганяти співробітника, який йому не подобається, на атестації щотижня і ставити такі питання, на які він не відповість", – пояснила вона.

За її словами, ініціативи "правильні, але вони вимагають ретельного опрацювання".

Дрожжина також нагадала, що з моменту прийняття старого Кодексу законів про працю в Україні змінилися форми зайнятості.

"З'явився фріланс, робота вдома, дуже поширена сезонна зайнятість. Зараз ніхто не хоче оформляти таких працівників – це довго, це додаткове навантаження на роботодавців. У новому Трудовому кодексі намагаються узаконити такі форми договорів, які уможливлять законне оформлення працівників, і їх права будуть захищені. Інше питання, що українці-претенденти не завжди розуміють, навіщо їм це офіційне оформлення. Особливо молодь дуже часто нехтує", – розповіла експерт.

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Також Дрожжина прокоментувала можливе скорочення оплачуваної відпустки в новому КЗпП: "Світова тенденція свідчить про те, що чим більше людина відпочиває, тим більше вона продуктивна. Тому зменшувати відпустку – це шлях в нікуди. Людина втомлюється, погано працює. Це як по мені не дуже правильне рішення. Але фактично більше половини українців ці навіть 24 дні не відпочивають".

Новий Трудовий кодекс: українцям приготували сюрпризи з відпустками і звільненнями

Thinkstock

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Ймовірно, що в новому Трудовому кодексі термін відпустки збільшиться на 4 дня – до 28 днів, замість 24, які є зараз. Але до складу цих 28 днів планують включити 7-10 так званих "хворих днів", коли людина може пропустити роботу без надання лікарняного листа.

  • Прописано право роботодавця не платити зарплату страйкарям або зовсім їх звільнити.

  • Пропонується звільнити громадян до 26 років від сплати податку на доходи фізичних осіб, що може сприяти працевлаштуванню молодих кадрів.

  • Ще одне нововведення – легалізація віддаленої роботи. Зараз вона де-факто не регулюється законом. Після прийняття проекту, фрілансери зможуть працювати офіційно отримати статус працевлаштованих.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV
Особа
Юлія Дрожжина
Місце
Україна
Теги
Кодекс про працю працевлаштування
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