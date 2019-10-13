Новий Трудовий кодекс: українцям приготували сюрпризи з відпустками і звільненнями

Новий Трудовий кодекс, який розробляє партія "Слуга народу", змінить процедуру звільнення і передбачить нові форми трудових договорів.

Які "сюрпризи" готують українцям, розповіла в ефірі ObozTV експерт з питань працевлаштування Юлія Дрожжина.

За її словами, нині діючий Кодекс законів про працю "змінювався тисячу разів", але при цьому не відповідає сучасним умовам ринку праці.

Як повідомила Дрожжина, в документі процедура звільнення працівників буде спрощена: "Зараз процедура звільнення з ініціативи роботодавця досить обтяжлива. Наприклад, є пункт "звільнення через невідповідність займаній посаді", але за фактом це довести практично неможливо. Ми розуміємо, що можливі ситуації, коли в тих чи інших обставинах людина не відповідає посаді, яку займає".

Експерт зазначила, що в проекті нового кодексу ці прогалини намагаються подолати. Однак є ризик, що якщо дана норма закону не буде детально прописана, вона може створювати прецеденти для свавілля з боку роботодавців.

"Наприклад, передбачається проводити атестації, щоб доводити, що співробітник відповідає займаній посаді. Але якщо не буде прописана процедура атестації, не буде створена комісія, яка буде перевіряти процедури і форми атестації, то роботодавець може ганяти співробітника, який йому не подобається, на атестації щотижня і ставити такі питання, на які він не відповість", – пояснила вона.

За її словами, ініціативи "правильні, але вони вимагають ретельного опрацювання".

Дрожжина також нагадала, що з моменту прийняття старого Кодексу законів про працю в Україні змінилися форми зайнятості.

"З'явився фріланс, робота вдома, дуже поширена сезонна зайнятість. Зараз ніхто не хоче оформляти таких працівників – це довго, це додаткове навантаження на роботодавців. У новому Трудовому кодексі намагаються узаконити такі форми договорів, які уможливлять законне оформлення працівників, і їх права будуть захищені. Інше питання, що українці-претенденти не завжди розуміють, навіщо їм це офіційне оформлення. Особливо молодь дуже часто нехтує", – розповіла експерт.

Також Дрожжина прокоментувала можливе скорочення оплачуваної відпустки в новому КЗпП: "Світова тенденція свідчить про те, що чим більше людина відпочиває, тим більше вона продуктивна. Тому зменшувати відпустку – це шлях в нікуди. Людина втомлюється, погано працює. Це як по мені не дуже правильне рішення. Але фактично більше половини українців ці навіть 24 дні не відпочивають".

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ймовірно, що в новому Трудовому кодексі термін відпустки збільшиться на 4 дня – до 28 днів, замість 24, які є зараз. Але до складу цих 28 днів планують включити 7-10 так званих "хворих днів", коли людина може пропустити роботу без надання лікарняного листа.

Прописано право роботодавця не платити зарплату страйкарям або зовсім їх звільнити.

Пропонується звільнити громадян до 26 років від сплати податку на доходи фізичних осіб, що може сприяти працевлаштуванню молодих кадрів.

Ще одне нововведення – легалізація віддаленої роботи. Зараз вона де-факто не регулюється законом. Після прийняття проекту, фрілансери зможуть працювати офіційно отримати статус працевлаштованих.

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