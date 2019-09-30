Новий Податковий кодекс вдарить по економіці, курс долара може злетіти - Каленков

Пропоновані зміни до Податкового кодексу України можуть обвалити гривню і зроблять неконкурентоспроможними ряд галузей промисловості. Заплановані зміни в оподаткування видобутку руди збільшать фіскальне навантаження на вітчизняний бізнес. Таку думку у коментарі журналістам "Сегодня" висловив президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

Олександр Каленков

"Ми втратимо на залізорудній сировині. На металопродукції ми теж втратимо. Весь гірничо-металургійний комплекс складає 30 відсотків всієї валютної виручки. Це означає, що буде нанесено колосального удару по стабільності нашої валюти. Більше того, це матиме мультиплікаційний ефект у всій економіці: буде перевозитися менше вантажів, суміжники втратять роботу, зменшаться інвестиції", - зазначив Каленков.

Він також підкреслив: непосильне фіскальне навантаження на українські підприємства навряд чи допоможе збільшити надходження до бюджету – швидше, навпаки, поставить ряд галузей на межу виживання і вимушеного згортання виробництва.

Заплановані зміни податкового законодавства, які, за підрахунками експертів, збільшать податкове навантаження на ряд галузей виробництва у 5 разів, Верховна Рада України може затвердити вже на цьому тижні. При цьому аргументи бізнесу у розрахунок ніхто не бере.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пропоновані податкові зміни зроблять оподаткування на видобуток руди в Україні вищим, ніж у Росії - майже в 10 разів. Дешевше добувати руду буде також в Австралії, Китаї та Бразилії. Всі ці країни, включно з Росією, дуже швидко можуть зайняти місце України на світових ринках.

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