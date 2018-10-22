Новий "пілот": ДФС готує заміну касових апаратів

Державна фіскальна служба (ДФС) запустила тестування нового програмного софта, який спростить процес фіскалізації для бізнесу.

Пілотний проект "E-Receipt" покликаний модернізувати існуючу систему фіскалізації, відповідно до безпаперових технологій, повідомили у прес-службі ДФС.

Зокрема, завдяки інноваційній системі реєстрація та облік касових операції здійснюватиметься із будь-якого настільного або мобільного пристрою — комп'ютера, планшета, смартфона, через кабінет ДФС або зі зручного мобільного застосування. Зазначається, що необхідне для операції ПО покупці зможуть легко встановити на свій девайс.

Під час впровадження "пілота" на зміну традиційним паперовим чеками і РРО (реєстраторів розрахункових операцій) прийде електронний чек, завірений ЕЦП. При цьому фіскалізація здійснюватиметься онлайн із будь-якого пристрою миттєво.

Процес (нова схема) виглядає так: електронний чек "E-Receipt" генерується і реєструється у системі ДФС за лічені секунди, після чого передається на персональний пристрій клієнта (користувача, покупця).

За даними ДФС, розробником і консультантом пілотного проекту виступила найбільша українська IT-компанія MEDoc. Саме ця компанія першою в Україні запустила у 2001 році е-звітність та сервіси для електронного обміну первинною документацією.

На думку СЕО компанії MEDoc Олесі Білоусової, перехід на звичні для європейських партнерів електронні чеки (е-фіскалізацію), обіцяє українському бізнесу ряд переваг. А саме: скорочення витрат на придбання і обслуговування РРО, оптимізацію трудовитрат, велику мобільність у комунікації із клієнтами, а також підвищення рівня сервісу і лояльності своїх клієнтів.

В Україні вже сформована культура електронного документообміну. Наступним кроком до діджіталізаціі має стати електронний чек. Поки ж активними користувачами первинної е-документації є лідери ринку, які позитивно сприйняли новину про "E-Receipt".

Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL, ДФС у кінці вересня запустила тестову версію електронного чека і перевірки чеків в електронному кабінеті. Це дасть можливість відстежувати проходження товару від кордону до споживача.