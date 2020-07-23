Новий глава НБУ сказав, яким буде зростання цін найближчим часом

Глава Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що до кінця року ціни зростуть до 4,7 %.

Такий прогноз оприлюднили після перегляду макропрогнозу, повідомляє пресслужба НБУ.

"У другому півріччі 2020-го інфляція дещо прискориться (до 4,7 % на кінець року) під впливом низки факторів як зовнішнього, так і внутрішнього походження. По-перше, це буде визначатися м'якою монетарною та фіскальною політикою, які послаблять негативні ефекти COVID-19 і підтримають споживчий попит і ділову активність. По-друге, на цінах позначиться подорожчання енергоносіїв, а також гірший урожай фруктів", – зазначено в повідомленні за підсумками перегляду макропрогнозу в четвер.

Центробанк очікує, що в 2021–2022 році інфляція продовжить перебувати в межах цільового діапазону: 5,5 % і 5 % відповідно.

НБУ очікує у 2020 році підняття міжнародних резервів до $29,8 млрд

Також НБУ поліпшив прогноз зростання міжнародних резервів у 2020 році з $25,3 млрд до $29,8 млрд (оцінка в квітневому макропрогнозі – $27,2 млрд), у два наступні роки очікується збільшення до $32,7 млрд (колишня оцінка у 2021-му – $28,6 млрд, у 2022-му – $32,3 млрд).

Згідно з повідомленням, НБУ також поліпшив прогноз сальдо зведеного платіжного балансу у 2020 році до профіциту у $1,1 млрд з дефіциту у $1,1 млрд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, правління Нацбанку ухвалило рішення залишити облікову ставку без змін – на рівні 6 %.