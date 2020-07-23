Новий глава НБУ сказав, яким буде зростання цін найближчим часом
Глава НБУ сказав, якою буде інфляція. flickr.com
Глава Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що до кінця року ціни зростуть до 4,7 %.
Такий прогноз оприлюднили після перегляду макропрогнозу, повідомляє пресслужба НБУ.
"У другому півріччі 2020-го інфляція дещо прискориться (до 4,7 % на кінець року) під впливом низки факторів як зовнішнього, так і внутрішнього походження. По-перше, це буде визначатися м'якою монетарною та фіскальною політикою, які послаблять негативні ефекти COVID-19 і підтримають споживчий попит і ділову активність. По-друге, на цінах позначиться подорожчання енергоносіїв, а також гірший урожай фруктів", – зазначено в повідомленні за підсумками перегляду макропрогнозу в четвер.
Центробанк очікує, що в 2021–2022 році інфляція продовжить перебувати в межах цільового діапазону: 5,5 % і 5 % відповідно.
НБУ очікує у 2020 році підняття міжнародних резервів до $29,8 млрд
Також НБУ поліпшив прогноз зростання міжнародних резервів у 2020 році з $25,3 млрд до $29,8 млрд (оцінка в квітневому макропрогнозі – $27,2 млрд), у два наступні роки очікується збільшення до $32,7 млрд (колишня оцінка у 2021-му – $28,6 млрд, у 2022-му – $32,3 млрд).
Згідно з повідомленням, НБУ також поліпшив прогноз сальдо зведеного платіжного балансу у 2020 році до профіциту у $1,1 млрд з дефіциту у $1,1 млрд.
Як повідомляв OBOZREVATEL, правління Нацбанку ухвалило рішення залишити облікову ставку без змін – на рівні 6 %.