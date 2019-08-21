Нові поблажки для "євробляхерів": що вирішив Зеленський

У команді президента Володимира Зеленського хочуть піти на нову поступку для власників "євроблях" і відстрочити введення штрафів за їзду на нерозмитнених авто до кінця 2019 року.

Як ідеться в матеріалі OBOZREVATEL, при цьому "євробляхерів" попереджають, що така відстрочка буде останньою.

Зокрема, активісти, які представляють інтереси "бляхерів", хочуть не тільки відстрочити введення штрафів, а й змінити формулу розрахунку акцизу.

При цьому, згідно з чинним законодавством, уже у травні поліція повинна була оголосити полювання на порушників. Але при цьому період для розмитнення продовжили, тому власники "євроблях" так і не платять штрафи, але і не поспішають оформляти свої авто.

Юрист Олександр Плахотник вважає: ті, хто дійсно хотіли легалізувати свої автомобілі, зробили це ще в перші три місяці після ухвалення закону, коли діяла 50%-ва знижка на акциз.

Відзначимо, що закон, який знизив розмір акцизів і посилив штрафи, розробляла глава комітету з питань податкової політики Ніна Южаніна. Змінити його з урахуванням абсолютної більшості "Слуги народу" не складе труднощів. Тому це рішення, як і багато інших, будуть залежати від позиції Зеленського.

"Крім термінів, у команді глави держави претензій до документу не мають. Активісти ГО "Авто Євро Сила" пішли далі – вони хочуть не тільки змістити терміни, але і скасувати коефіцієнт віку. І якщо Зеленський піде на такий крок, в країну задешево зможуть привозити старі авто, а всі легальні імпортери опиняться під ударом", – йдеться в матеріалі.

Які штрафи введуть:

за водіння машини на єврономерах – 8500 грн;

повторне протягом року водіння "євробляхи" – 17 000 грн і заборона на водіння протягом року;

якщо затримав розмитнення на термін до 1 доби – 170 грн;

від 1 до 10 діб – 340 грн;

від 10 до 20 діб – 8500 грн;

від 20 до 30 діб – 85 000 грн;

від 30 діб – 170 000 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше майбутній народний депутат від партії "Слуга народу" і претендент на посаду глави транспортного комітету Владислав Криклій заявив, що Зеленський ініціював законопроект, який відстрочить введення штрафів для водіїв на "єврономерах" до кінця 2019 року.

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