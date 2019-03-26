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Нові антиросійські санкції України: розкрилися серйозні підводні камені

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Президент України Петро Порошенко своїм Указом увів у дію рішення РНБО про зміни у списку санкцій проти Росії, виключивши при цьому вісім російських компаній. Деякі народні депутати вже прокоментували ситуацію і бачать в цій дії кулуарний лобізм. Вони вважають, що це привід для створення Тимчасової слідчої комісії.

Зокрема, виключений ВАТ "Молдавський металургійний завод" з Придністров'я, і 7 компаній, зареєстрованих у Ростові-на-Дону, Московській області та Сімферополі: ТОВ "Гууд дрілл", "Реймс-Ексім", "Русвнешторг", "Прохолода-3М "," МАЙБЕЛ ", ВАТ "Астон продукти харчування і харчові інгредієнти" і ТОВ "ВКФ "Порт Корвет". Вони були внесені до списку санкцій 21 червня 2018 року.

Найбільшим є Молдавський металургійний завод, розташований у м. Рибниця у російському анклаві Придністров'ї. Завод підконтрольний наближеному до глави РФ Володимира Путіна російському олігархові Алішеру Усманову. Він здійснює поставки металу в РФ, в т. ч. для виконання російського оборонного замовлення, йдеться в сюжеті "Фактів".

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Нові антиросійські санкції України: розкрилися серйозні підводні камені

24tv.ua

Після зняття санкцій завод зможе скуповувати в Україні дефіцитне сировину – металобрухт.

Восени 2018 року українська компанія "ТОВ" ТЕК "УКР-ТРАНС, всупереч санкціям вивозила металобрухт для Молдавського метзаводу. Служба безпеки України розслідувала ці факти, але до відповідальності за порушення санкцій так ніхто і не був притягнутий. Вважається, що за цими контрабандними поставками стоять компанії, що контролюють тіньовий ринок металобрухту в Україні, що оцінюється в 20 – 30 млрд грн на рік.

Інші підприємства, виключені зі списку санкцій, мають всі ознаки схемних прокладок. П'ять із них зареєстровані в Ростові-на-Дону, одне – в Сімферополі, одне – в Московській області.

Наприклад, ТОВ Гууд дрілл — маловідома київська компанія, що стала з 2016 року великим постачальником хімічної продукції на окуповані території Донецької і Луганської областей. Зокрема, компанія в обхід української митниці завозить полімери.

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Металобрухт і вторсировина є в видах діяльності ще у двох компаній зі списку виключених: ТОВ "ПРОХЛАДА-3М" і ТОВ "МАЙБЕЛ".

На думку експертів, Росія розширює список санкцій проти України. Тим часом Україна навпаки – створює сприятливі умови Росії для ведення бізнесу, виключаючи російські компанії.

"Весь світ на нашу вимогу санкції не просто тримає, а їх поглиблює — неприпустима ситуація, в якій Україна демонструє, що саме ми готові якісь підприємства знімати зі списку санкцій, так як ніби у нас відбувається якесь поліпшення у відносинах з Росією . Ні в якому разі", — підкреслив депутат від фракції" Народний фронт "Леонід Ємець.

На його думку, список санкцій повинен постійно розширюватися. "Тому, якщо вже якесь підприємство допустило в своїй діяльності співпрацю з країною-окупантом, зрозуміло, що вести бізнес далі нормально в нашій країні воно не має права. Воно працювало на вбивство українських громадян і українських солдат", — сказав нардеп.

Молдовський метзавод

Молдовський метзавод

Це питання має стати предметом розгляду Тимчасової слідчої комісії, запевнив він.

"Новий, так званий список санкцій подавався як розширення підприємств. Але, якщо уважно з ним ознайомитися — виявимо, що це не розширення, а звуження, навпаки, списку", — прокоментував перший заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв.

За його словами, Молдавський металургійний завод випав зі списку, завдяки контактам нинішньої влади з лідером Демократичної партії Молдови Володимиром Плахотнюком.

"Логіка цих рішень абсолютно незрозуміла. І я думаю, що якраз в умовах тих провокацій, тих відверто агресивних дій російської федерації — ми повинні були б спостерігати розширення списку, а не ці маніпуляції з одними компаніями, які то з'являються, то випадають із цього списку", — підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що вводячи санкції проти Росії, Україна створює некомфортні умови існування конкретних підприємств і фізичних осіб.

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Тема
Санкції проти Росії
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
РНБО
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
"После снятия санкций завод сможет скупать в Украине дефицитное сырье – металлолом...." Какой металлолом в Украине? Газовая труба? Порошенко готовится пилить трубу!!!!
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Крым Андрей
Крым Андрей
"Весь мир по нашему требованию санкции не просто держит, а их углубляет..." Это феерия какая-то! Скаклоиды, вы лучшие! Считать, что санкции против РФ введены по требованию Украины... Это такой верх оптимизма или даже идиотизма, что трудно себе представить!..
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Что-то это очень сложная статья. Я не смог осилить. Не понимаю, о чём тут речь. Нам нужно попроще. Лучше короткими предложениями простые речевки и лозунги, чтобы душа радовалась. Украина це европа! Украина в огне! Надя, ты наша надия! Война до последнего патриота! Москаляку на гиляку!
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Хорошо Хорошо, обоз, спасибо, что развиваешь наш мозг! Но, судя по отсутствию комментариев, это пока слишком сложный для нас текст. У нас европейский менталитет!
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