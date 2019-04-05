"Нове обличчя. Свіжий струмінь": у Порошенка знайшли новий зв'язок Зеленського з Коломойським

Автомобіль, на якому кандидат у президенти України Володимир Зеленський приїхав на здачу аналізів, належав олігарху Ігорю Коломойському, у зв'язках із яким неодноразово звинувачували шоумена.

Таку інформацію оприлюднив на своїй сторінці у Facebook народний депутат України фракції партії "Блок Петра Порошенка", голова парламентської делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв.

"І на завершення теми дня вишенька на торті або кришечка на баночці. Автомобіль, на якому Зеленський приїхав на аналізи АА2531ТА MERCEDES-BENZ S 600 2003 року випуску № кузова: WDВ2201761А366372", — написав він.

facebook.com/volodymyr.ariev

За його даними, зазначене авто з 23 березня 2017-го до 27 жовтня 2017 року належало Коломойському. А з 28 жовтня 2017 року ним володіє Тимур Міндіч, який є куратором медіа-бізнесу у групі Приват.

Для перевірки зазначеної інформації OBOZREVATEL вже подав запит до Єдиного державного реєстру МВС.

facebook.com/volodymyr.ariev

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Коломойський заявив, що його із Зеленським пов'язують виключно контрактні відносини, і актор є абсолютно незалежним у своїй політичній діяльності.

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