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"Нове обличчя. Свіжий струмінь": у Порошенка знайшли новий зв'язок Зеленського з Коломойським

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Автомобіль, на якому кандидат у президенти України Володимир Зеленський приїхав на здачу аналізів, належав олігарху Ігорю Коломойському, у зв'язках із яким неодноразово звинувачували шоумена.

Таку інформацію оприлюднив на своїй сторінці у Facebook народний депутат України фракції партії "Блок Петра Порошенка", голова парламентської делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв.

"І на завершення теми дня вишенька на торті або кришечка на баночці. Автомобіль, на якому Зеленський приїхав на аналізи АА2531ТА MERCEDES-BENZ S 600 2003 року випуску № кузова: WDВ2201761А366372", — написав він.

"Нове обличчя. Свіжий струмінь": у Порошенка знайшли новий зв'язок Зеленського з Коломойським

facebook.com/volodymyr.ariev

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За його даними, зазначене авто з 23 березня 2017-го до 27 жовтня 2017 року належало Коломойському. А з 28 жовтня 2017 року ним володіє Тимур Міндіч, який є куратором медіа-бізнесу у групі Приват.

Для перевірки зазначеної інформації OBOZREVATEL вже подав запит до Єдиного державного реєстру МВС.

"Нове обличчя. Свіжий струмінь": у Порошенка знайшли новий зв'язок Зеленського з Коломойським

facebook.com/volodymyr.ariev

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Коломойський заявив, що його із Зеленським пов'язують виключно контрактні відносини, і актор є абсолютно незалежним у своїй політичній діяльності.

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Особи
Ігор КоломойськийВолодимир ЗеленськийВолодимир Ар'єв
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Скакуны, вам какая разница, кто из олигархов вас нахлобучивать станет? Выж терпилы, чуть что на колени бухаетесь.
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Борисс Робот
Борисс Робот
это копия...
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Лесюк Степан
Лесюк Степан
Якби не олігарх Коломойський на початку війни не закупив 180 тис. тонн пального і не озброїв майданівців і дніпровську блатоту москаль давно вже був би в Одесі. Коли наших розстрілювали сотнями як зайців наше вище керівне бидло грабило мільярди. Російська армія була три дня на марші, але ніхто не сказав відступити бо йдуть регулярні озброєні до зубів війська. Я вважаю, що це була домовленість з Путіним щоб знищити добровольчі батальйони.
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Alexeeva Irina
Alexeeva Irina
Лесюк Степан, тогда боевых командиров не было,Грицык и иже с ним основательно проутюжили армию.Воевать никто не умел.А Беня организовал добробатов т.к. хотел защитить свой бизнес,знал,что потом отобьёт на укрнафте.а тут нежданчик,Порох его от туда вышвырнул.А теперь классика-враг моего врага мой друг и Беня снюхался с РФ.Плевать ему на Украину.Бабки и только бабки,а Зеля уже начал копировать манеру поведения и интонации Бени.Страшно даже представить,что он начнёт копировать после того как станет презиком
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