Нова схема з "єврономерами": в Раді відреагували на хитрість власників

Водії автомобілів на єврономерах вдалися до спроби повернутися до схеми 5-річної давності, яка передбачала ввезення в Україну авто на іноземній реєстрації нібито для комерційного перевезення вантажів.

У чому особливості даної схеми і чому вона приречена на провал, розповіла в ефірі ObozTV народний депутат України від БПП, глава комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

На думку нардепа, норми Митного кодексу та Стамбульської конвенції, яка регулює тимчасове ввезення авто, не можна трактувати так, як це намагаються зробити "євробляхери".

"Я думаю, що митники абсолютно правильно працюють зараз з нашими громадянами, вони дають їм картки відмови. У них є всі підстави звертатися до суду, я думаю, що судове рішення буде однозначно на користь митників", – впевнена вона.

Як пояснила Южаніна, Митний кодекс, Стамбульська конвенція, а також міжнародні двосторонні угоди України з Литвою і Польщею передбачають, що в міжнародних комерційних перевезеннях не можуть використовуватися легкові автомобілі – виключно вантажівки і автобуси.

"Я думаю, що у митників є всі підстави в жодному разі не давати можливості громадянам цим зловживати. Було чітко прописано в 4 пункті статті 380 Митного кодексу щодо участі в різних схемах громадян України. Вони прямо заборонені", – підкреслила нардеп.

"Тому щось витягати зі статей про комерційні перевезення і натягувати їх на легкові автомобілі неможливо. Величезне число статей Митного кодексу забороняє їм це робити. Я вважаю, що лазівки немає", – додала вона.

За словами Южаніної, для вирішення даної проблеми не потрібно додаткової реакції Верховної Ради.

"Ми знаємо, що на митниці такі схеми пробували провести ще до того, як вони пробили можливість використання транспортних засобів у режимі транзиту і тимчасового ввезення. До цього вони теж намагалися проводити як комерційні перевезення. І завжди була картка відмови. Вони повертаються до практики, яку 5 років тому намагалися застосувати. І вже тоді відповідно до чинного Митного кодексу вони не змогли використати цю схему", – пояснила депутат.

2day.kh.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Пільговий період, протягом якого можна оплатити на 50% менший акцизний податок за авто на єврономерах, закінчився 22 лютого, а 24 травня закінчиться так званий перехідний період, протягом якого "євробляхери" можуть вільно пересуватися на "єврономерах".

З кінця травня 2019 року штрафні санкції, які будуть застосовуватися до власників авто на єврономерах, зростуть до 170 тис. гривень. В окремих випадках автомобіль можуть навіть конфіскувати.

Зокрема, штрафи вводять: за водіння машини на єврономерах – 8,5 тис. гривень; повторне протягом року водіння "євробляхи" – 17 тис. гривень і заборона на водіння протягом року; якщо затримав розмитнення на термін до 1 доби – 170 гривень; від 1 до 10 діб – 340 гривень; від 10 до 20 діб – 8,5 тис. гривень; від 20 до 30 діб – 85 тис. гривень; від 30 діб – 170 тис. гривень.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 16:30 на ObozTV.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!