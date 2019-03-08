|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

Нова схема з "єврономерами": в Раді відреагували на хитрість власників

16.8тЧитати матеріал російською

Водії автомобілів на єврономерах вдалися до спроби повернутися до схеми 5-річної давності, яка передбачала ввезення в Україну авто на іноземній реєстрації нібито для комерційного перевезення вантажів.

У чому особливості даної схеми і чому вона приречена на провал, розповіла в ефірі ObozTV народний депутат України від БПП, глава комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

На думку нардепа, норми Митного кодексу та Стамбульської конвенції, яка регулює тимчасове ввезення авто, не можна трактувати так, як це намагаються зробити "євробляхери".

"Я думаю, що митники абсолютно правильно працюють зараз з нашими громадянами, вони дають їм картки відмови. У них є всі підстави звертатися до суду, я думаю, що судове рішення буде однозначно на користь митників", – впевнена вона.

Новини
Через "євробляхи": авторинок України побив новий рекорд

Як пояснила Южаніна, Митний кодекс, Стамбульська конвенція, а також міжнародні двосторонні угоди України з Литвою і Польщею передбачають, що в міжнародних комерційних перевезеннях не можуть використовуватися легкові автомобілі – виключно вантажівки і автобуси.

"Я думаю, що у митників є всі підстави в жодному разі не давати можливості громадянам цим зловживати. Було чітко прописано в 4 пункті статті 380 Митного кодексу щодо участі в різних схемах громадян України. Вони прямо заборонені", – підкреслила нардеп.

"Тому щось витягати зі статей про комерційні перевезення і натягувати їх на легкові автомобілі неможливо. Величезне число статей Митного кодексу забороняє їм це робити. Я вважаю, що лазівки немає", – додала вона.

Новини
Mercedes-Benz і Porsche: які найдорожчі "євробляхи" розмитнили українці

За словами Южаніної, для вирішення даної проблеми не потрібно додаткової реакції Верховної Ради.

"Ми знаємо, що на митниці такі схеми пробували провести ще до того, як вони пробили можливість використання транспортних засобів у режимі транзиту і тимчасового ввезення. До цього вони теж намагалися проводити як комерційні перевезення. І завжди була картка відмови. Вони повертаються до практики, яку 5 років тому намагалися застосувати. І вже тоді відповідно до чинного Митного кодексу вони не змогли використати цю схему", – пояснила депутат.

Нова схема з "єврономерами": в Раді відреагували на хитрість власників

2day.kh.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Пільговий період, протягом якого можна оплатити на 50% менший акцизний податок за авто на єврономерах, закінчився 22 лютого, а 24 травня закінчиться так званий перехідний період, протягом якого "євробляхери" можуть вільно пересуватися на "єврономерах".

  • З кінця травня 2019 року штрафні санкції, які будуть застосовуватися до власників авто на єврономерах, зростуть до 170 тис. гривень. В окремих випадках автомобіль можуть навіть конфіскувати.

  • Зокрема, штрафи вводять: за водіння машини на єврономерах – 8,5 тис. гривень; повторне протягом року водіння "євробляхи" – 17 тис. гривень і заборона на водіння протягом року; якщо затримав розмитнення на термін до 1 доби – 170 гривень; від 1 до 10 діб – 340 гривень; від 10 до 20 діб – 8,5 тис. гривень; від 20 до 30 діб – 85 тис. гривень; від 30 діб – 170 тис. гривень.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 16:30 на ObozTV.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVАвто на єврономерах
Особа
Ніна Южаніна
Місце
Україна
Теги
ЄврономериЄвробляхи
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
10
2
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ткаченко Константин
Ткаченко Константин
Ну в мае будет ли еще порох и южанина у власти , большой вопрос. Они все делают для того чтоб на выборах их прокатили. И законы по растаможке, и гладковский, и куча старого гна
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
минин евген
минин евген
а стоимость растаможки южанина никогда не догадается снизить, только треш и хардкор.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги