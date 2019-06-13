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Нова програма? У Зеленського зробили кардинальну заяву про роботу з МВФ

6.1тЧитати матеріал російською

Україна працює над підготовкою до можливого запуску в кінці 2019 року нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом на 3-4 роки.

Про це повідомив заступник голови Адміністрації президента Олексій Гончарук в інтерв'ю "НВ. Бізнес". "Ми зараз дійсно почали думати над новою програмою з МВФ на 3-4 роки, щоб можна було запустити її в кінці року, якщо для цього з'являться необхідні умови", — сказав він.

"У ній ми спробуємо закласти структурні реформи, які за ці роки виведуть країну на якісно інший рівень", — додав заступник голови АП.

Гончарук зазначив, що для нової програми є хороші стартові умови: протягом останніх 14 кварталів економіка зростає стабільно, хоча і не стрімко, спостерігається прийнятний рівень інфляції і збільшення резервів, а також поліпшення показників у рейтингу Doing Business.

За його словами, зобов'язання України в рамках програми з Фондом повинні бути виконані, щоб виправдати довіру з боку не тільки МВФ, але й усіх системних інвесторів.

"Щоб Україна була прогнозованою для партнерів країною, яка співпрацює з міжнародними інститутами, якій довіряють... необхідно виконувати взяті на себе зобов'язання, а не розробляти екзотичні сценарії", — сказав Гончарук.

На його думку, умови добре підготовленої програми МВФ можна використовувати для того, щоб здійснити економічний прорив і стати "Східноєвропейським тигром".

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"Але для цього нам треба влітку і восени дуже добре попрацювати для збереження фінансової стабільності. У нас відмінна команда, конструктивний робочий контакт із Національним банком України й Міністерством фінансів. Тому все необхідне у нас для цього є", — зазначив заступник голови АП.

Він підкреслив, що зараз потрібно бути дуже обережними з будь-якими вжитими кроками, які можуть привести до нестабільності, нерозуміння з боку міжнародних партнерів, або спричинити втрату надходжень до державного бюджету.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Коментуючи можливу заміну податку на прибуток податком на виведений капітал, проти чого заперечує МВФ, Гончарук заявив, що це частина передвиборчої програми президента, тому позиція Адміністрації — працювати на якнайшвидше його впровадження.

"Для мене це лише питання часу введення і окремих деталей. Ввести його з початку 2020 року вже майже неможливо, але це не означає, що це питання потрібно відкладати в довгий ящик", — сказав заступник голови АП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці травня представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що на співпрацю України з МВФ може вплинути викликана достроковими виборами до Верховної Ради невизначеність із парламентською коаліцією та урядом.

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Тема
транш МВФ
Особи
Володимир ЗеленськийОлексій Гончарук
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
МВФ
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ivanov vlad
ivanov vlad
Когда коЗЕл был кандидатом в Президенты, то на каждом углу кричал что МВФ -это очень плохо и что он не будет с ним работать и лезть в кабалу. А сейчас уже есть программа на следующие 4 года совместной с МВФ работы. ЗЕбилы, вас и с этим на е бали))) Какие вы тупые, всё же... Вас просто использовали, постоянно обманывая и лгучи вам...
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Kindness Nelly
Kindness Nelly
"Новые лица" при владі заявляють, що протягом останніх 14 кварталів економіка в країні зростає стабільно. Це ж треба таке, та й ще стані війни? А як щодо заяв про "преступную власть Порошенко, баригу, вора, обогащение на миллиарды (82%)" і т.п. Навішали брехуни та популісти перед виборами лапшу на вуха мільйонам малоосвіченим та інфантильним громадянам, а тепер вже, при новій владі, можна визнати стабільне зростання економіки.
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