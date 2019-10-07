"Нищівний удар": США попередили Європу про головну загрозу газопроводу Путіна

Секретар із питань енергетики Сполучених Штатів Рік Перрі заявив, що газопровід "Північний потік-2", який проходить на дні Балтійського моря, збільшить вплив Росії на Європу.

"Це збільшить вплив Росії на зовнішню політику Європи, а Європа стане вразливішою в плані перебоїв із поставками", — повідомив він на енергетичному форумі у Вільнюсі, передає Delfi.

За його словами, газопроводи "Північний потік-2" і "Турецький потік", які прокладаються з Росії до Німеччини і Туреччини, дозволять Москві до кінця десятиліття припинити транзит газу через Україну.

"Nord Stream 2 завдасть нищівного удару по енергетичній різноманітності і безпеці Європи", — зазначив Перрі.

Секретар із енергетики США стверджує, що Москва зможе скористатися своїм впливом, щоб підпорядкувати інші країни своїй волі.

"Газопровід стане єдиним джерелом поставок із єдиної країни, яка поставлятиме цей газ за одним маршрутом і використовуючи залежні держави, які, зокрема, підпорядкує волі Москви", — підсумував Перрі.

Нагадаємо, що спорудження газопроводу "Північний потік-2" затягується і щомісяця дорожчає. Головна причина — відмова в дозволі на будівництво з боку Данії.

Це призвело до того, що росіяни змушені були витратити зайві сотні мільйонів євро, а всі терміни вже зірвані.

"Північний потік-2" збільшить вплив Росії на Європу

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюють у 9,5 млрд євро. Його реалізовує "Газпром" спільно з європейськими Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони зобов'язалися профінансувати 50% "Північного потоку-2", тобто по 950 млн євро з кожного. Російська компанія надасть другу половину коштів — 4,75 млрд євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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