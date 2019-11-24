Німеччина розв'язала руки Росії за допомогою "Північного потоку-2": озвучено наслідки

Рішення Бундестагу на користь російського газопроводу "Північний потік-2" створює правовий прецедент, який в подальшому зможуть використовувати прихильники співпраці з Росією.

Про це в своїй статті для ZN.UA пишуть експерти Центру глобалістики "Стратегія XXI". На їхню думку, своїм рішенням німецькі депутати фактично вибивають грунт з-під ніг у законодавчих ініціатив, які спрямовані на стримування російського проекту.

"Внаслідок внесених Бундестагом змін до закону, виглядає так, що "Північний потік-2" виводиться з-під дії оновленої ЄС газової директиви. Німецьке законодавство превалює над європейським. Це можна тлумачити так, що проект вважається вже виконаним з моменту здійснення інвестиції, тобто до 23 травня поточного року, коли в ЄС остаточно було ухвалено оновлення директиви", – сказано в матеріалі.

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Таким чином, за цією логікою, директива ЄС може бути застосована до "Північного потоку-3", але ніяк не до другого, тому що інвестори вже витратили гроші. І тепер нібито ніхто не має права перешкоджати їхньому бізнесу, тому що вони повинні повернути свої капіталовкладення.

"Північний потік-2"

"Жодні резони енергетичної безпеки, безпеки поставок, корупції, мовляв, не мають сили. Гроші понад усе, інвестиція повинна бути захищена, все інше - дискримінація бізнесу. Це лише одне з тлумачень. Є й інші. В цілому можна констатувати, що різниця в тлумаченнях залежить від того, хто тлумачить – прихильник або противник російських потоків", – пишуть автори.

При цьому навіть в самому Бундестазі знайшлися сили, які активно протестують проти таких кричущих поступок Росії. Однак їхню думку до уваги не беруть, а в уряду Ангели Меркель власної яскраво вираженої політики немає.

"Також залишається незрозумілою роль урядового уповноваженого з питання транзиту газу через Україну Георга Графа Вальдерзее, який тільки що і встиг ознайомитися з позицією "Газпрому" щодо цього", – відзначають фахівці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 листопада парламент Німеччини ухвалив поправки до газової директиви Європейського союзу, які забов'яжуть власників газопроводу "Північний потік-2" привести його до вимог ЄС.

8 листопада парламент Німеччини провалив голосування про пом'якшення Газової директиви для російського "Північного потоку-2".

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