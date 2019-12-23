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23 грудня • оновлено в 16:06
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Будуватимуть і взимку: Німеччина видала новий дозвіл для "Північного потоку-2"

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Німеччина дозволила прокладання труб російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2" у зимові місяці.

Відповідне рішення ухвалило Федеральне відомство із судноплавства і гідрографії. Про це повідомляє "Інтерфакс".

"Дозволене прокладення труб для завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" на довжину у 16,5 кілометрів у зимові місяці", – йдеться у повідомленні.

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Зокрема відомство перевіряло можливий вплив будівельних робіт і труби газопроводу на морське середовище.

"Після ретельної перевірки не виявлено серйозного впливу прокладання труб узимку", – резюмували представники Федерального відомства із судноплавства і гідрографії.

Німеччина дозволила прокладання труб російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2" у зимові місяці

Німеччина дозволила прокладання труб російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2" у зимові місяці

Газопровід "Північний потік-2" пройде по Балтійському морю, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі. Його протяжність складе понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мали бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється у 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожна. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

Росія будує газопроводи в обхід України

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

  • Конгрес США заклав у оборонний бюджет на 2020 рік введення санкцій щодо російських газопроводів, які Кремль прокладає в обхід України.

  • Запровадження обмежувальних заходів передбачається для гарантування енергетичної безпеки Європи.

  • Санкції стосуватимуться компаній, що беруть участь у спорудженні газопроводів, а також топменеджерів цих установ. Зокрема вони можуть втратити можливість отримати американську візу й зіткнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних із їхньою нерухомістю або активами в США.

  • Положення про санкції розробили на основі законопроєкту, поданого сенаторами Тедом Крузом і Джоан Шахін. За словами помічника Круза, обмеження покликані зупинити спорудження газопроводу "Північний потік-2".

  • Також США пригрозили санкціями компанії Allseas Group SA, яка прокладає російський газопровід. Сенатори від Республіканської партії закликали компанію припинити участь у будівництві газопроводу, інакше проти неї будуть застосовані "пекельні санкції".

  • Зокрема підряднику "Північного потоку-2" пригрозили "істотним падінням вартості акцій і вбивством фінансової життєздатності" внаслідок повного блокування всіх активів компанії у Сполучених Штатах. Крім того, можуть бути заборонені операції з Allseas Group SA, а також ухвалена заборона на в'їзд представникам компанії до США.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Північний потік - 2
Місце
Німеччина
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Pooh Vini
Pooh Vini
Германия выдала разрешение строить зимой. Лично для меня большая новость,что этого нельзя было делать. Это сродни написать письмо деду морозу и думать,что счастье в кармане. Пока шведы корабли не вернут, немцы могут выдавать любые разрешения в неограниченном количестве,дела это не меняет. т.е. -до жопы.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Россия пообещала ответить на санкции Америки против «Северного потока 2». -Это тот случай, когда унтер-офицерской вдовой может стать целая страна.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-А что это за тишина стоит над Балтикой? -Это строится «Северный поток 2» после объявления Америкой новых санкций.
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1
фил филька
фил филька
Цуканов Евгений, моста нет))
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Савченко Александр
Савченко Александр
Цуканов Евгений, правильно, kaцaп вислоухий - СТРОИТСЯ !
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