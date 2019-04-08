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Німеччина очолила кампанію за зняття санкцій з Росії

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Німецькі дипломати і депутати ведуть активні дії для зняття санкційного тиску з Росії у Раді Європи і мають намір досягти цього вже на поточній сесії ПАРЄ.

Відповідна активність охоплює представників обох ключових сил урядової коаліції — ХДС/ХСС і соціал-демократів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на західних дипломатів.

Зокрема депутати надіслали на адресу президента ПАРЄ листа з проханням переглянути санкційні правила, прибравши право Асамблеї накладати обмежувальні заходи на делегації держав-порушників при затвердженні їхніх повноважень.

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Водночас із цим вони провадять роз'яснювальну роботу в Раді Європи, переконуючи інших парламентарів, що боротьба України з РФ є "передвиборчою технологією" і Європа не повинна її підтримувати.

Парламентарі також запевняють, що ідею пробачення Росії підтримує особисто Ангела Меркель. Канцлер досі не оприлюднила позицію з цього приводу, однак німецькі дипломати безпрецедентно активно домовляються з представниками інших держав про повернення росіян до ПАРЄ без санкцій.

За попередніми даними, серед варіантів прискорення плану з де-факто ліквідацією санкційного механізму вже на квітневій сесії ПАРЄ.

Володимир Путін і Ангела Меркель

Володимир Путін і Ангела Меркель

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії на півроку, до 31 липня 2019-го. Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані з виробництвом товарів подвійного призначення.

Німеччина очолила кампанію за зняття санкцій з Росії

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
Тег
Порада Європи
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Иванов Петр
Иванов Петр
Ай да гансы, ай да предатели! Продают Холостан! А сколько обещали!
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Глосуй за Главсвина!!!
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
Путин купил Европу! если бы захотел, он бы купил и Украину, но для чего ему эта шваль?
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