Незважаючи на скандал у Криму: Siemens взявся за виробництво газових турбін у Росії

У Росії спільне підприємство Siemens і "Силових машин" – "Сіменс технології газових турбін" (СТГТ) – подало заяву про укладення спеціального інвестиційного контракту на локалізацію газової турбіни великої потужності.

За умовами договору, до середини 2023 року буде локалізовано компоненти "гарячого тракту" і систему автоматичного управління газовою турбіною, повідомляє "Інтефракс".

Запланований рівень локалізації турбіни SGT-2000E на заводі "Сіменс технології газових турбін" складе не менше 90%.

Відповідно до контракту Siemens вкладе великі суми в СТГТ для розвитку ноу-хау і збільшення інноваційного потенціалу російських компаній.

У результаті в Росії буде створена виробнича екосистема повного циклу для випуску турбін великої потужності.

Представники Siemens вже визначили постачальників для локалізації компонентів "гарячого тракту" газової турбіни SGT5-2000E – лопаток, внутрішнього корпусу, пальників камери згоряння, газорозподільні, змішувального корпусу камери згоряння.

Спільне підприємство Siemens і "Силових машин" подало заяву про укладення спеціального інвестиційного контракту

Нагадаємо, у липні 2017 року Siemens потрапив у серйозний експортний скандал через те, що "Технопромекспорт" доставив у Крим продукцію німецького концерну.

У контракті містився пункт, який суворо забороняв установку енергетичного обладнання на території анексованого півострова, проте Росія усе одно пішла на порушення договору, модернізувавши, а потім переправивши обладнання у Крим в обхід санкцій ЄС.

У результаті Siemens вирішив вийти зі спільних підприємств у Росії, а також подав позов проти представників "Технопромекспорту". Концерн вимагав від РФ повернення турбін, вироблених для електростанції у Тамані, але в підсумку відправлених у Крим.

Російський суд відмовив Siemens у позові про накладення арешту на поставлені структурам підприємства "Ростех" турбіни для теплоелектростанцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Siemens подав касаційну скаргу у Верховний суд РФ у справі про кримські турбіни.

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