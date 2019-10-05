Незважаючи на критику Зе: ЄС поповнив бюджет України значною сумою

ЄС виділив 12 млн євро в держбюджет України за досягнення в реформуванні держуправління.

Про це "Європейської правді" повідомили в прес-службі Представництва ЄС в Україні. Таким чином ЄС оцінив впровадження більш конкурентних і прозорих процедур відбору державних службовців.

"ЄС продовжує надавати підтримку реформи державного управління в Україні шляхом поширення знань, кращих практик і виділення суттєвої фінансової підтримки", – зазначив глава Представництва Європейського Союзу в Україні посол Матті Маасікас.

За його словами, реформа державного управління є однією з ключових які проводить Україна.

Розрахована на 5 років програма бюджетної підтримки із загальним бюджетом в 90 млн євро є частиною комплексної допомоги, яку ЄС надає реформі державного управління. Вона містить також технічну допомогу урядовим установам (всього 14 млн євро), і спільну з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) підтримку Української архітектури реформ (всього 27 млн євро).

Зеленський розкритикував ЄС

"Інші два транші в розмірі 20 млн євро на 2020 і 2021 роки відповідно будуть здійснені в разі, якщо уряд і надалі буде демонструвати серйозну налаштованість на реалізацію Стратегії реформування державної служби на основі ефективного Закону про державну службу, і виконання низки особливих умов, серед яких - прийняття Закону про загальну адміністративну процедуру", – йдеться в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував ЄС під час його телефонної розмови з американським лідером Дональдом Трампом.

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