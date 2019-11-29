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30 листопада • оновлено в 11:23
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Україна стане незалежною від газу РФ? У Шустера озвучили вердикт

5.4т
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Майже 90% громадян вважають, що Україна може стати незалежною від російського газу.

Про це свідчить опитування, проведене серед глядачів політичного-ток шоу "Свобода слова Савіка Шустера" у п'ятницю, 29 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, 88% відсотків присутніх у студії українців висловили впевненість, що нашій країні вдасться вийти з-під контролю Москви в газовій сфері. Ще 12% проголосували за варіант "ні".

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Незалежність України від газу РФ: у Шустера озвучили вердикт

Незалежність України від газу РФ: у Шустера озвучили вердикт

Примітно, що результати опитування, проведеного на початку програми до дискусії, збіглися з остаточними даними в кінці ток-шоу.

Незалежність України від газу РФ: у Шустера озвучили вердикт

Незалежність України від газу РФ: у Шустера озвучили вердикт

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель розповів, що Росія просуває в Україну прямі поставки газу.

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Читайте всі новини по темі "Свобода слова Савіка Шустера" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Теми
Свобода слова Савіка Шустера Поставки газу в Україну
Особа
Савік Шустер
Місце
Україна
Тег
газ
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
да без проблем - у вас же есть свой биоресурс - каждый пук нужно в баночку, а потом в трубу - и вот тебе энергонезависимость))))
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Как только транзит газа через украину сократится до почти нуля, так сразу щеневмерла станет независима от российского газа. Нет газа - нет зависимости!
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
можете конечно и замерзнете на-хрен )))
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