Україна стане незалежною від газу РФ? У Шустера озвучили вердикт

Майже 90% громадян вважають, що Україна може стати незалежною від російського газу.

Про це свідчить опитування, проведене серед глядачів політичного-ток шоу "Свобода слова Савіка Шустера" у п'ятницю, 29 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, 88% відсотків присутніх у студії українців висловили впевненість, що нашій країні вдасться вийти з-під контролю Москви в газовій сфері. Ще 12% проголосували за варіант "ні".

Незалежність України від газу РФ: у Шустера озвучили вердикт

Примітно, що результати опитування, проведеного на початку програми до дискусії, збіглися з остаточними даними в кінці ток-шоу.

Незалежність України від газу РФ: у Шустера озвучили вердикт Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель розповів, що Росія просуває в Україну прямі поставки газу.

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