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''Невдала конструкція'': озвучено втрати України від Кримського мосту

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Маріупольський порт втратив 33% свого флоту і до 140 тисяч тонн експортної металопродукції за місяць через Кримський міст.

Як повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, збитків порт зазнав через обмеження проходу на тій ділянці кораблів, висота яких становить 33 метри і більше, передає "Інтерфакс-Україна".

"В результаті будівництва Керченського мосту Росія обмежила прохід суден по висоті: відтепер судна типу Panamax не можуть проходити через канал. Паралельно з обмеженнями руху суден, зараз міліє і замулюється дно. Через невдалу конструкцію Керченського мосту важко спрогнозувати все, що відбувається під водою", - зазначив глава відомства Вадим Черниш.

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При цьому він зазначив, що, незважаючи на блокаду РФ Керченської протоки, Маріупольський порт продовжує працювати і залишається одним із стратегічно важливих підприємств міста. Максимальні потужності порту дозволяють здійснювати перевалку вантажу до 21 млн тонн на рік, але після агресії РФ на сході України потужності порту знизилися майже втричі.

"Для того, щоб поліпшити ситуацію в портах Маріуполя і Бердянська, тепер обговорюється кілька можливостей. Одна з них - використання внутрішніх фінансових ресурсів, які могли б залишатися в портах. Не менш важливим фінансовим ресурсом є додаткові кошти ЄС", - розповів міністр.

Кримський міст

Кримський міст

most.life

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ВМС України заявили, що Кримський міст не пристосований до типових для півострова природних явищ і скоро зруйнується.

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Тема
анексія Криму
Особа
Вадим Черниш
Місце
УкраїнаМаріуполь
Теги
Кримський містУкраїна
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Судна типа Panamax никогда не ходили в Азовское море даже когда моста не было, так как не позволяет глубина Керчь-Еникальского канала. Хохол не может не наврать.
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Так ведь моста нет.... Как он может мешать? Или он есть? Но все равно скоро рухнет... Вы уж подождите немного... еще немного... еще чуть-чуть.... ну уже очень скоро....
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