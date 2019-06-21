"Неповага до основ!" У Європі жорстко розкритикували газопровід Путіна

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс назвав російський проект газопроводу "Північний потік-2" прикладом неповаги до основ європейської політики.

"Північний потік-2" перевірив на міцність узгодженість нашої політики. В Європейському Союзі ми домовилися про єдині енергетичні принципи, про диверсифікацію джерел енергії, щоб ми не залежали тільки від одного джерела", – заявив глава МЗС Литви в інтерв'ю Euractiv.

"Це досить простий принцип, який не шанують і не застосовують. "Північний потік-2" – це приклад неповаги до основ нашої політики і єдності", – додав Лінкявічюс.

За його словами, відповідні принципи свого часу привели до зупинки будівництва "Південного потоку".

Міністр закордонних справ Литви також зазначив, що російська загроза існує, але прямої загрози для його країни немає, оскільки вона входить в НАТО і ЄС.

"Однак у регіоні спостерігається нестабільність, а в політичних промовах застосовуються мілітаристські висловлювання. Це викликає занепокоєння, і нам необхідно розуміти це як виклик і давати відповідь", – резюмував Лінкявічюс.

"Північний потік-2" перевірив на міцність узгодженість європейської політики

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюють у 9,5 мільярдів євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі із європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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