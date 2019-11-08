Необхідно 35 млрд грн: НБУ повідомив про серйозні проблеми 11 банків

Національний банк України виявив потребу в додатковому капіталі серед 11 банків на загальну суму 35,2 млрд грн.

"За базовим сценарієм стрес-тестування ми виявили 11 банків, які загалом потребують майже 35,2 млрд грн докапіталізації", – повідомила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, передає hromadske.

За її словами, наразі банківська система перебуває у хорошому стані – за винятком п'яти банків, які мають значні обсяги неробочих кредитів.

Підстава для докапіталізації – набуття чинності нових вимог НБУ, відповідно до яких фінустанови мають обліковувати лише частину застави за неробочими кредитами у тому разі, якщо банк не реструктуризує кредит та не стягує заставу.

Водночас Рожкова наголосила, що за негативного сценарію розвитку економіки додаткового капіталу потребуватимуть уже 18 банків на загальну суму понад 73 млрд грн.

Національний банк України виявив потребу у додатковому капіталі серед 11 банків на загальну суму 35,2 млрд грн

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні навіть після масштабної "чистки" фінансового сектору ще щонайменше 15 банків працюють за нежиттєздатною моделлю, а проблеми є у 26 фінустанов.

Найбільше неприємностей — у Вернум Банк, БМ Банк, Місто Банк і ВТБ. Багато із них уже перебувають у процесі ліквідації. Також серед порушників нормативів НБУ відзначився Банк Кредит Дніпро, який не відповідає одразу шести стандартам.

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