"Неможливо уявити статки": названа найбагатша людина всіх часів

Титул найбагатшої людини всіх часів належить манса (верховному правителю. – Ред.) Мусі – західноафриканському лідеру XIV століття.

"Сучасні підрахунки багатства Муси настільки перехоплюють подих, що майже неможливо уявити, наскільки багатим і могутнім він був насправді", – повідомив доцент історії в Каліфорнійському університеті Рудольф Бутч Веар у коментарі ВВС.

Під правлінням манса імперія Малі значно зросла і простягалася на 2000 миль: від Атлантичного океану до сучасного Нігеру, займаючи частини теперішнього Сенегалу, Мавританії, Малі, Буркіна-Фасо, Нігеру, Гамбії, Гвінеї-Бісау, Гвінеї та Кот-д'Івуару.

За часів правління Муси Малі володіла майже половиною золота Старого Світу. Однак імперія не була добре відомою – це змінилося після того, як манса вирішив відправитися у паломництво до Мекки, пройшовши через пустелю Сахара та Єгипет.

Манса Муса

Він узяв весь свій царський двір та чиновників, солдатів, придворних оповідачів, купців, погоничів верблюдів і 12 тисяч рабів, а також багато кіз і овець для їжі. Це було ціле місто, яке рухалося пустелею.

Манса закарбував пам'ять і про Малі, і про себе на мапі. На каталонському Атласі від 1375 року зображений африканський король, який сидить на золотому троні у Тімбукту, тримаючи в руці шматок золота.

Тімбукту став африканським Ельдорадо. У XIX столітті він мав міфічний статус загубленого золотого міста на краю світу, як для європейських мисливців за скарбами, так і для дослідників – і значною мірою завдяки тому, що Муса робив 500 років тому.

Муса повернувся з Мекки з декількома ісламськими вченими, зокрема прямими нащадками пророка Мухаммеда, а також із андалузьким поетом і архітектором на ім'я Абу Ісак ес Сахелі, широко відомим завдяки проектуванню знаменитої мечеті Джингеребер.

Окрім заохочення мистецтва та архітектури, він також фінансував літературу та будував школи, бібліотеки й мечеті. Тімбукту незабаром став центром освіти, і люди приїздили з усього світу, щоб вчитися у закладі, який згодом став університетом Санкоре.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у рейтинг найбагатших людей світу 2019 року увійшли 2153 людини. Водночас 551 із них проживає лише в десяти з 1860 міст світу.

Сукупні статки мільярдерів, котрі проживають у відповідному списку міст, становлять $2,3 трлн. Лише сім країн світу можуть похвалитися валовим внутрішнім продуктом, який перевищує цю суму.

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