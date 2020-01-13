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13 січня • оновлено в 13:11
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ЄС відмовився вводити санкції проти Ірану через Boeing – ЗМІ

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Джерела в Брюсселі повідомляють, що Європейський Союз не має наміру вводити односторонні обмежувальні заходи проти Ірану в зв'язку з катастрофою українського Boeing.

"ЄС не бачить підстав на даному етапі для введення санкцій проти Ірану в зв'язку з катастрофою українського Boeing", – заявив співрозмовник ТАСС.

За його словами, необхідно спочатку отримати результати розслідування.

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"Визнання Тегераном своєї відповідальності за цей трагічний інцидент стало кроком у вірному напрямку. Багато що тепер залежатиме від ходу міжнародного розслідування і ступеня відкритості Тегерана в цьому питанні", – відзначило джерело.

Воно додало, що авіакатастрофа і майбутнє Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми будуть розглянуті 20 січня.

Європейський Союз не має наміру вводити односторонні обмежувальні заходи проти Ірану в зв'язку з катастрофою українського Boeing

Європейський Союз не має наміру вводити односторонні обмежувальні заходи проти Ірану в зв'язку з катастрофою українського Boeing

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

  • Президент країни Хасан Роухані заявив, що шкодує про трагедію з літаком МАУ і висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.

  • Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) повністю взяв на себе відповідальність за аварію українського пасажирського лайнера МАУ. Про це заявив командувач Військово-космічними силами КВІР Амір Алі Хаджизаде.

  • За його словами, система ППО Ірану прийняла повітряне судно за крилату ракету.

  • 11 січня, після офіційного визнання Ірану в збиванні українського літака Boeing 737, на вулиці столиці країни Тегерана в знак пам'яті 176 жертв трагедії вийшли тисячі мітингувальників. Активісти, в основному молоді люди, озвучили гасла проти уряду.

  • Тим часом спецслужби Ірану почали погрожувати родичам загиблих у збитому літаку МАУ тим, що не повернуть тіла їх близьких. Це нібито трапиться, якщо іранці будуть спілкуватися з перськими ЗМІ, які працюють за кордоном.

  • Крім того, президент Володимир Зеленський пообіцяв у своєму зверненні, що всі винні будуть покарані, а сім'ї загиблих отримають компенсації. У свою чергу Гончарук озвучив розмір компенсації сім'ям загиблих в Ірані.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Было бы удивительно, если бы ввели санкции против Ирана. Когда-то Украина по ошибке сбила российский пассажирский самолёт - о санкциях вообще никто не вспоминал. Если конечно в Иране эта трагедия была случайной.
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