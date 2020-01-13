ЄС відмовився вводити санкції проти Ірану через Boeing – ЗМІ

Джерела в Брюсселі повідомляють, що Європейський Союз не має наміру вводити односторонні обмежувальні заходи проти Ірану в зв'язку з катастрофою українського Boeing.

"ЄС не бачить підстав на даному етапі для введення санкцій проти Ірану в зв'язку з катастрофою українського Boeing", – заявив співрозмовник ТАСС.

За його словами, необхідно спочатку отримати результати розслідування.

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"Визнання Тегераном своєї відповідальності за цей трагічний інцидент стало кроком у вірному напрямку. Багато що тепер залежатиме від ходу міжнародного розслідування і ступеня відкритості Тегерана в цьому питанні", – відзначило джерело.

Воно додало, що авіакатастрофа і майбутнє Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми будуть розглянуті 20 січня.

Європейський Союз не має наміру вводити односторонні обмежувальні заходи проти Ірану в зв'язку з катастрофою українського Boeing

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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