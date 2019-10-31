"Немає можливості шантажувати!" Богдан розповів про спілкування ОП з олігархами

Глава Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що його команда зробила неможливими хабарі від олігархів.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Українська правда". За словами чиновника, такий підхід унеможливив шантаж з боку великого бізнесу.

Андрій Богдан rbc.ru

"За весь час моєї присутності, моєї команди в цьому приміщенні ніхто не взяв ні копійки хабара, не отримав частки в потоках та інтересах. І просити їм у нас нічого. У нас достатньо голосів у Верховній Раді, щоб самостійно приймати рішення. І якщо комусь з олігархів у нас щось не подобається, в них немає можливості нас шантажувати", – зазначив чиновник.

За його словами, в адміністраціях попередніх президентів "27 років міняли бізнес-інтереси на політичний вплив" за форматом "знижки в обмін на голоси за законопроект". Богдан підкреслив, що цей процес відбувався на всіх рівнях, "де були гроші, вплив і частки в бізнесі".

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як Богдан описав загальну втому президента України Володимира Зеленського від того, що відбувається в країні.

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