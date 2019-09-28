"Немає майбутнього": у Росії розповіли, як Європа нищить газопроводи Путіна

Євросоюз вирішив обмежити поставки російського газу по трубопроводу OPAL до половини його потужності, що викликало хвилювання на європейському газовому ринку.
Лунають пропозиції радикально розібратися із газовим спором між Росією і Україною між РФ і Німеччиною з одного боку, Данією і США з іншого, повідомляє "Газета.ру".
Крім того, тривають суперечки між Єврокомісією і Польщею з країнами Балтії, між ЄК та адміністрацією США, між Ангелою Меркель і Дональдом Трампом.
До спору також підключилася Франція, запропонувавши закрити проекти "Північний потік" і "Північний потік-2", а для європейських споживачів побудувати інший "потік" – через територію України до Франції.
Зокрема колишній президент компанії Gaz de France Лоїк Ле Флок-Пріжан заявив, що поставки по газопроводах президента Росії Володимира Путіна невигідні європейцям.
"Ми починаємо діалог з Єврокомісією. Відправна точка полягає у здатності Єврокомісії усвідомити, що у "Північного потоку-2", який, до речі, нікому не потрібний, немає майбутнього, особливо при існуванні недорогого американського сланцевого газу", – резюмував він.
У ЄС лунають пропозиції радикально розібратися із газовим спором між Росією і Україною
"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
Проєкт оцінюють у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.
Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 мільярда євро.
Росія будує газопроводи в обхід України
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 лютого Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проєкту "Північний потік-2".
13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проєкту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.
21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які стосуються "Північного потоку-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, що передбачає посилення вимог до нового проєкту російського газового монополіста "Газпрому".
19 березня Комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики підтримав проєкт поправок до Газової директиви ЄС, яка може створити перешкоди для російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".
4 квітня Європарламент остаточно схвалив поправки до Газової директиви.
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