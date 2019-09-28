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28 вересня • оновлено в 18:44
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"Немає майбутнього": у Росії розповіли, як Європа нищить газопроводи Путіна

19.7т Читати матеріал російською

Євросоюз вирішив обмежити поставки російського газу по трубопроводу OPAL до половини його потужності, що викликало хвилювання на європейському газовому ринку.

Лунають пропозиції радикально розібратися із газовим спором між Росією і Україною між РФ і Німеччиною з одного боку, Данією і США з іншого, повідомляє "Газета.ру".

Крім того, тривають суперечки між Єврокомісією і Польщею з країнами Балтії, між ЄК та адміністрацією США, між Ангелою Меркель і Дональдом Трампом.

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До спору також підключилася Франція, запропонувавши закрити проекти "Північний потік" і "Північний потік-2", а для європейських споживачів побудувати інший "потік" – через територію України до Франції.

Зокрема колишній президент компанії Gaz de France Лоїк Ле Флок-Пріжан заявив, що поставки по газопроводах президента Росії Володимира Путіна невигідні європейцям.

"Ми починаємо діалог з Єврокомісією. Відправна точка полягає у здатності Єврокомісії усвідомити, що у "Північного потоку-2", який, до речі, нікому не потрібний, немає майбутнього, особливо при існуванні недорогого американського сланцевого газу", – резюмував він.

У ЄС лунають пропозиції радикально розібратися із газовим спором між Росією і Україною

У ЄС лунають пропозиції радикально розібратися із газовим спором між Росією і Україною

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюють у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 мільярда євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

Росія будує газопроводи в обхід України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Росія
Теги
Новини Росії Північний потік - 2
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Есть еще один пикантный ньюанс. В 2020-2021 годах южные корейцы сдают американцам в эксплуатацию целый танкерный флот. Американские углеводороды массово хлынут в Европу. Газпрому - крышка, а мы с вами, господа неуважаемые Ольгинцы с чувством обсудим сложившуюся ситуацию)))
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hunt andres
hunt andres
Прокапало Ігор, Сланцевые технологии есть, только газ этот дорог. Россия вполне успешно сжижает природный газ. Он дешевле. Покупать будут его, а не американский. Нууу.... кроме твоей упоротой крайны:-)))
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Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
Прокапало Ігор, игорек ты еще нефть отмени и ростехнологии в обороне и прочее,,,дб
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Александров Сергей
Александров Сергей
Дурень думкою...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Северные потоки закрыть, построить из Украины во Францию! Я такого сказочного ещё не видела. Газ чей, он не забыл случайно? Захотелось оттеснить немцев и самому на русском газе жoпy греть? А немцы с русскими этакие пешки в его Большой Игре? Да лесом пусть идёт. Тем более, что ему так нравится "дешёвый американский сжиженный газ".
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Кристина Стефанова, это еще хоже, если Вы такие глупости пишите не за деньги. Значит полная дур.епа и лечить поздно да и не за чем. Поржать разве что)))) А ас обожаю))))
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Кристина Стефанова, за немцев не беспокойтесь, они своё возьмут. А вот р.аша и Газпром отсосу.т))
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