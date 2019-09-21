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21 вересня • оновлено в 08:42
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"Некомпетентні шахраї": Коломойський розкритикував екс-главу Мінфіну

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Бізнесмен Ігор Коломойський звинуватив екс-міністра фінансів Наталія Яресько про в некомпетентності і відкатах під час реструктуризації боргів України в 2015 році.

Про це він розповів під час участі в форумі Yalta European Strategy в рамках інтерв'ю виданню "The Page .

twitter.com

twitter.com

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"Ну і хрін з ним, дефолтом": Коломойський дав відверте інтерв'ю

"Дивіться, є дві причини, за якими можна було підписати таку реструктуризацію. Перша – вона абсолютно некомпетентна, а друга – вона взяла відкат. Не було ніякої безвихідній ситуації. Ну не плати – і не буде ніякої безвихідній ситуації", - заявив він.

Відповідаючи на питання журналіста про можливий дефолт, Коломойський підкреслив закономірність того, що відбувається.

"Ну і хрін з ним, що дефолт. Якщо нема чим платити? Якщо тебе попередній уряд з президентом обікрали і втекли до Росії? Так що? Ну да, це дефолт, і весь світ про це знає. І що з цього? Воююча країна" , - зазначив підприємець.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Ігор Коломойський описав радикальний спосіб позбавлення від рейдерства.

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Тема
Реструктуризація боргів України
Особи
Ігор Коломойський Наталія Яресько
Місце
Україна Київ
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Кузичев: как верблюд в тундре !
Кузичев: как верблюд в тундре !
Существует мнение, что когда два вора дерутся, то честные люди могут спать спокойно. Но на Украину это почему-то не распространяется: то ли воры такие, то ли люди ! Что за парадокс ?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
А каломойша видимо жулье компетентное.
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