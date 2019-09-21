"Некомпетентні шахраї": Коломойський розкритикував екс-главу Мінфіну

Бізнесмен Ігор Коломойський звинуватив екс-міністра фінансів Наталія Яресько про в некомпетентності і відкатах під час реструктуризації боргів України в 2015 році.
Про це він розповів під час участі в форумі Yalta European Strategy в рамках інтерв'ю виданню "The Page .
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"Дивіться, є дві причини, за якими можна було підписати таку реструктуризацію. Перша – вона абсолютно некомпетентна, а друга – вона взяла відкат. Не було ніякої безвихідній ситуації. Ну не плати – і не буде ніякої безвихідній ситуації", - заявив він.
Відповідаючи на питання журналіста про можливий дефолт, Коломойський підкреслив закономірність того, що відбувається.
"Ну і хрін з ним, що дефолт. Якщо нема чим платити? Якщо тебе попередній уряд з президентом обікрали і втекли до Росії? Так що? Ну да, це дефолт, і весь світ про це знає. І що з цього? Воююча країна" , - зазначив підприємець.
Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Ігор Коломойський описав радикальний спосіб позбавлення від рейдерства.
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