Геращенко звернувся в АМКУ через сильне зростання цін на продукти

У зв'язку з необґрунтованим зростанням цін на продукти харчування в Україні на тлі паніки через карантин, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко звернувся до Антимонопольного комітету, щоб той перевірив постачальників.

Про це він написав у себе в Facebook.

"Ніхто не має права необґрунтовано піднімати ціни і наживатися на українцях під час епідемії. Передав голові Антимонопольного комітету Юрію Терентьєву аналітичну інформацію про оптових компаніях, які дозволяють собі різко і необгрунтовано підвищувати ціни на продукти харчування та овочі, що становлять основу продуктового кошика простих українців", - підкреслив чиновник.

За його словами, в Україні достатньо запасів зерна, круп, цукру для того, щоб багато місяців забезпечувати прожиток українців. Геращенко чекає початку антимонопольного розслідування АМКУ за фактами різкого, необґрунтованого завищення цін на продукти першої необхідності, що "могло стати результатом змови великих оптовиків".

Він також опублікував аналітику по завищення цін для того, щоб ЗМІ і суспільство могли контролювати хід і результати розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на тлі карантину через коронавіруса різко піднялися ціни на картоплю. Вони злетіли до 8-10 грн/кг, що практично воловину більше, ніж було тиждень тому.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!