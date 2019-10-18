Головна Новини
18 жовтня • оновлено в 14:51
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Не знаємо, що робити": тютюновий гігант зупинив виробництво в Україні

2.7т Читати матеріал російською

Компанія British American Tobacco (BAT) 11 жовтня в знак протесту зупинила виробничі процеси на заводі "В.А.Т.-Прилуки" в Чернігівській області.

Про це пише агентство "Інтерфакс-Україна". Представники компанії відзначили, що причиною зупинки став прийнятий Верховною Радою законопроект №1049 з нормою про державне регулювання торгової націнки на їхні товари.

"Не знаємо, що робити": тютюновий гігант зупинив виробництво в Україні

Новини
Харків залишиться без роботи: тютюнову фабрику Philip Morris закриють

"Як компанія ми не можемо виробляти продукцію, з якої не знаємо що робити. Через це ми зупинили виробництво. Вже другий тиждень фабрика стоїть", – сказав гендиректор "В.А.Т. Прилуки" Артем Скрипка.

За даними ЗМІ, після того, як фабрика була закрита, фінансовий директор "В.А.Т.-Прилуки" звернувся до в.о. начальника Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Оксані Нечепорук. Він зажадав відкликати 25 млн акцизних марок та повернути 505 млн грн, сплачених за них.

Законопроект №1049, який прийняли 4 жовтня у другому читанні, фактично перерозподіляє фінансові потоки тютюнової індустрії. Також закон встановлює фіксовану маржу для оптових і роздрібних торговців тютюновими виробами на рівні 7% та 13% від максимальної роздрібної ціни за пачку.

Новини
Переплата в 300 мільйонів: нардепи придумали нову хитрість у тютюновій галузі

Перед другим читанням в ньому з'явилася поправка нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубинського, згідно з якою компанії-виробники повинні продавати сигарети оптовим компаніям за ціною, що не перевищує 80% від максимальної роздрібної ціни. Після прийняття закону Рада підприємців при Кабінеті міністрів звернувся до Володимира Зеленського з проханням накласти на нього вето, оскільки "він позбавляє підприємства права встановлювати ціни на тютюнові вироби".

У мережі також відзначили, що закриття фабрики означає для України втрату близько 16 млрд податків та 4 тисячі робочих місць. Про це в Facebook написав директор економічних програм Українського інституту майбутнього (UIF) Анатолій Амелін.

"Вітаю! Мінус 16 млрд податків в рік (дані 2018). І разом з цим мінус 4 тис робочих місць. І зростання контрабанди сигарет... Так, з бюджетом, суд з усього, не проблема, можемо ще зайняти пару млрд під 17% річних. Питання тільки чим віддавати будемо якщо економіки в країні і робочих місць не буде?" – звернувся він до користувачів соцмереж.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що компанії "Філіп Морріс Україна", BAT, JTI та "Імперіал Тобакко" в Україні розглядають можливість скорочення виробництва і подальшого закриття фабрик на території країни через прийняття Верховною Радою законодавчої норми про державне регулювання торгової націнки на їх товари.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особи
Олександр Дубинський Анатолій Амелін
Місце
Україна
Теги
Офіс найбільших платників податків України податки
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
7
33
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Федоров Алекс
Федоров Алекс
Д а курить вообще вредно . Как сказала фрёкен Бокк -- "вам придётся отставить эту гадкую привычку..."
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Махно Володимир
Махно Володимир
шара для табачных холявщиков закончилась. вместо 16 млрд налогов в год , пора бы уже выйти из тени и начать 35-40 млрд отдавать. в Европе бы такая шара не прошла!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Курите йух, скакуасы!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / думки

ads pixel