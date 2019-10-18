"Не знаємо, що робити": тютюновий гігант зупинив виробництво в Україні

Компанія British American Tobacco (BAT) 11 жовтня в знак протесту зупинила виробничі процеси на заводі "В.А.Т.-Прилуки" в Чернігівській області.

Про це пише агентство "Інтерфакс-Україна". Представники компанії відзначили, що причиною зупинки став прийнятий Верховною Радою законопроект №1049 з нормою про державне регулювання торгової націнки на їхні товари.

"Як компанія ми не можемо виробляти продукцію, з якої не знаємо що робити. Через це ми зупинили виробництво. Вже другий тиждень фабрика стоїть", – сказав гендиректор "В.А.Т. Прилуки" Артем Скрипка.

За даними ЗМІ, після того, як фабрика була закрита, фінансовий директор "В.А.Т.-Прилуки" звернувся до в.о. начальника Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Оксані Нечепорук. Він зажадав відкликати 25 млн акцизних марок та повернути 505 млн грн, сплачених за них.

Законопроект №1049, який прийняли 4 жовтня у другому читанні, фактично перерозподіляє фінансові потоки тютюнової індустрії. Також закон встановлює фіксовану маржу для оптових і роздрібних торговців тютюновими виробами на рівні 7% та 13% від максимальної роздрібної ціни за пачку.

Перед другим читанням в ньому з'явилася поправка нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубинського, згідно з якою компанії-виробники повинні продавати сигарети оптовим компаніям за ціною, що не перевищує 80% від максимальної роздрібної ціни. Після прийняття закону Рада підприємців при Кабінеті міністрів звернувся до Володимира Зеленського з проханням накласти на нього вето, оскільки "він позбавляє підприємства права встановлювати ціни на тютюнові вироби".

У мережі також відзначили, що закриття фабрики означає для України втрату близько 16 млрд податків та 4 тисячі робочих місць. Про це в Facebook написав директор економічних програм Українського інституту майбутнього (UIF) Анатолій Амелін.

"Вітаю! Мінус 16 млрд податків в рік (дані 2018). І разом з цим мінус 4 тис робочих місць. І зростання контрабанди сигарет... Так, з бюджетом, суд з усього, не проблема, можемо ще зайняти пару млрд під 17% річних. Питання тільки чим віддавати будемо якщо економіки в країні і робочих місць не буде?" – звернувся він до користувачів соцмереж.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що компанії "Філіп Морріс Україна", BAT, JTI та "Імперіал Тобакко" в Україні розглядають можливість скорочення виробництва і подальшого закриття фабрик на території країни через прийняття Верховною Радою законодавчої норми про державне регулювання торгової націнки на їх товари.

4 жовтня Верховна Рада прийняла в цілому законопроекти про введення єдиного рахунку для сплати податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Після прийняття цих законопроектів представники асоціації "Укртютюн" заявили, що окремі норми прийнятого Верховною Радою законопроекту про введення єдиного рахунку для сплати податків і зборів можуть привести до зростання середньої ціни на сигарети на 18%.

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