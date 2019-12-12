"Не вистачає прогодувати дітей": міністр юстиції поскаржився на низьку зарплату

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що його не влаштовує зарплата державного службовця.

"З такою низькою зарплатою, яка у мене була в перші місяці – це 16 тисяч – за моїми розрахунками, мені має вистачити прожити рік", – повідомив Малюська в інтерв'ю "24 каналу".

Водночас глава Мін'юсту зазначив, що в останній місяць в уряді домовилися про надбавку і тепер йому виплачують близько 29 тисяч гривень.

Однак така цифра міністра також не задовольняє, і тепер його сім'ї з чотирма дітьми доводиться економити.

"У мене є з попередньої, слава Богу, роботи нормальні заощадження: пенсійні і такі… Це була міжнародна організація, тому я сплачував не у місцевий пенсійний фонд, а у Штатах акумулювалися кошти. А так – мої витрати стандартні щомісячні істотно більшими були. Не менше 100 тисяч на місяць я раніше витрачав. Відповідно, зараз ми витрачаємо менше, намагаючись економити. Але все одно це вкрай складно", – повідомив Малюська.

Міністр юстиції наголосив, що піде з посади, якщо ситуація не зміниться.

"Якщо зарплата не підніметься хоча б до 80 тисяч – надовго мене не вистачить. Менше – це недовга історія працевлаштування. Четверо дітей, це потребує коштів", – резюмував Малюська.

Малюська наголосив, що піде з посади, якщо ситуація не зміниться

Сім'я міністра юстиції Денис Малюська Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розробило кілька сценаріїв зростання зарплат в Україні – базовий і оптимістичний. Якщо в базовому прогнозі на 2022 рік закладена середня зарплата у розмірі 16 047 гривень, то в оптимістичному може бути від 16 до 18 тисяч грн. Про це повідомив глава міністерства Тимофій Милованов в ефірі ObozTV.

У базовому прогнозі Мінекономіки закладені такі розміри середньої зарплати в Україні на наступні три роки:

12 497 гривень у 2020 році;

14 187 гривень у 2021 році;

16 047 гривень у 2022 році.

За даними Держстату, середня заробітна плата у вересні 2019 року становила 10 687 грн.

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