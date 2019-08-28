"Не стійте в чергах": у Туркменістані поліція влаштувала полювання на людей біля банкоматів

У Лебапській області Туркменістану поліція почала затримувати людей, які стоять в довгих чергах біля банкоматів і намагаються отримати гроші в умовах браку готівки.

Як сказано в матеріалі "Радіо Свобода", затриманих відпускають після допитів, вимагаючи від них не стояти більше в чергах.

Крім того місцеві державні установи та інші організації проводять збори з працівниками, під час яких теж вимагають не створювати черги біля банкоматів.

Черги до банкоматів azattyq.org

Повідомлення про затримання почали надходити після того, як 19 серпня президент Гурбангули Бердимухамедов публічно розкритикував людей, що стоять в чергах, і оголосив догану голові Центробанку Мердану Аннадурдиєву "за послаблення контролю над роботою банкоматів".

У Туркменістані зарплати держслужбовців, пенсії, допомоги, стипендії, а також заробіток фермерів нараховуються на банківські картки. Для громадян Туркменістану встановлений ліміт на зняття готівки - до 200 манатів (57 доларів США) в день. Людям нерідко доводиться проводити ночі в довгих чергах перед банкоматами, щоб отримати гроші, оскільки вони швидко закінчуються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Туркменістан має намір купити всю лінійку російських представницьких автомобілів Aurus.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram