"Не соромно?" Міністр звинуватив Зеленського у "циркові на держрівні"

Міністр інфраструктури Володимир Омелян назвав указ президента Володимира Зеленського про створення умов для розвитку і підвищення якості автомобільних доріг "цирком на державному рівні".

За його словами, у глави держави використовували якусь суперечливу "аналітику". Відповідно до неї, на ремонт доріг передбачено у три рази менше коштів.

"Беремо калькулятор, ділимо цю цифру на кілометраж. Виходить 6 250 000 грн за капітальний ремонт 1 км доріг першої та другої категорій. А тепер запитаємо у українських автодорожніх компаній: ви готові робити капремонт в три рази дешевше, собі у збиток? Ми вам дамо указ, роздасте копії своїм співробітникам: зарплата буде раз у три місяці, матеріали видавати державі безкоштовно", – написав міністр.

Володимир Омелян BBC.com

І додав: "Це мені нагадало про зарплати вчителям по 4000 дол/місяць... Просто цирк на державному рівні. Не соромно?!".

За словами Омеляна, зараз дороги будуються тільки "у бурхливій уяві" президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Омелян відповів критикою президента України Володимиру Зеленському на його відеозвернення із закликом люструвати "непотрібних" чиновників.

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