"Не виявимо слабкості": Росія придумала "потужну" відповідь на санкції США

У Росії мають намір відповісти на нову порцію санкцій США за допомогою швидкого переводу розрахунків із зарубіжними компаніями з долара на національні валюти країн.

Заступник голови Міністерства закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що таким чином нові обмежувальні заходи Вашингтона не залишаться без відповіді, передає "Интерфакс".

"Без відповіді американські санкції не повинні залишатися в силу тієї логіки і тієї ментальності, які існують в США. Відсутність прямої відповіді на виклик сприймається там тільки як ознака слабкості", - розповів чиновник.

За його словами, двоступеневі санкції, про які Вашингтон оголосив через справу про отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, введені не для того, щоб досягти якихось реальних цілей, а щоб продемонструвати політичну силу США.

"Мета - показати, що США не терплять в світі жодних зовнішньополітичних дій, які б не вписувалися в їхні уявлення про те, що правильно і що неправильно", - підкреслив заступник міністра.

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За словами Рябкова, невірно чекати, що при нарощуванні санкційного тиску Москва піде на поступки або "капітулює".

"Настав момент, коли ми повинні від слів переходити до справи, позбавлятися від долара як засобу взаємних розрахунків, займатися пошуком інших схем", - зазначив російський чиновник.

Як повідомлявOBOZREVATEL, 22 серпня набув чинності перший етап санкцій США проти Росії, які були введені через отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля.

У Держдепі також назвали кілька умов, які РФ повинна виконати заради зняття санкцій.