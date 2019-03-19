''Не менше 3000 грн'': Насіров розповів, як підвищити пенсії в Україні

В Україні для наповнення Пенсійного фонду і істотного підвищення пенсій необхідно збільшити розмір мінімальних зарплат.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV кандидат у президенти України, голова Державної фіскальної служби Роман Насіров.

Коментуючи підвищення мінімальних пенсій, закладене в держбюджет-2019, глава ДФС зазначив: "Було 1497 грн, наступне підвищення буде 1560 грн, і потім 1624 грн. Щоразу держава для пенсіонерів підвищує на 50-70 грн, цього недостатньо. Це менше, ніж інфляція".

За словами Насірова, підвищення пенсій стало можливим завдяки збільшенню мінімальної зарплати, але його недостатньо.

"Сьогодні реальна зарплата в регіонах, яку можна подивитися в оголошеннях, точно вище, ніж 5000 грн. У нас офіційно залишається 4200 грн, цього недостатньо. Треба знижувати ставки податків, збільшувати до реальної мінімальну зарплату. Я вважаю, на сьогоднішній день варто було б говорити про суму не менше 5500 грн, а фактично рухатися до 7500 грн. Це буде відповідати реальному прожитковому мінімуму", – заявив він.

Глава ДФС нагадав, що прожитковий мінімум знаходиться на рівні 1800 грн, а мінімальна пенсія не дотягує до нього.

"Я за те, щоб прожитковий мінімум був реальним. Пенсія не має бути меншою, ніж реальний прожитковий мінімум. Мінімальна пенсія сьогодні повинна бути не менше 3000 грн, а мінімальна зарплата 5500 грн з підвищенням до 7500 грн на кінець року або на початок наступного року", – підкреслив Насіров.

"Треба створювати робочі місця, розвивати економіку, щоб люди могли працювати і платити податки, і Пенсійний фонд наповнювався, щоб там були гроші для реальних пенсій", – додав він.

Роман Насіров

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава ДФС Роман Насіров запропонував перетворити тисячі державних підприємств на публічні акціонерні товариства та роздати акції всім громадянам України.

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