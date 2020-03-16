НБУ продав рекордну кількість доларів, але не зміг утримати курс

Національний банк з 10 по 13 березня, продав на міжбанківському валютному ринку $981,6 млн для підтримки курсу гривні, незважаючи на це довідковий курс долара за вказаний час виріс з 24,9 грн/$ до позначки в 25,8 грн/$ , а вже 16 березня подолав психологічну позначку в 26 грн $.

Про це свідчать дані на сайті регулятора. Протягом зазначеного періоду Нацбанк не купував валюту, а тільки продавав.

За єдиним курсом, з використанням інструменту matching, НБУ продав $ 803 млн. За процедурою інтервенцій з вибором кращої ціни – $39 млн, ще $139,6 млн – на валютних аукціонах.

Всього з початку року куплено 1 232 млн доларів, а продано – 1 583,8 млн доларів.

При цьому варто підкреслити, що незважаючи на такі зусилля регулятора, у нього утримати курс гривні не виходить. Станом на 16 березня, американська валюта торгується на позначці в 26,08 грн/$. У самому Нацбанку кажуть, що стрімке зростання долара у першу чергу пов'язане з психологічним фактором. У центробанку також раніше запевняли, що у них достатньо резервів і в змозі впоратися з ситуацією, згладжуючи курсові коливання. Але по факту, як бачимо, вийшло інакше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, правління НБУ прийняло рішення знизити облікову ставку до 10% річних з 13 березня 2020 року. Крім того, Національний банк очікує зниження облікової ставки до 7% до кінця цього року.

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