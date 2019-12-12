НБУ різко знизив облікову ставку: як це вплине на кредити для українців

Правління Національного банку України у четвер, 12 грудня, ухвалило рішення знизити облікову ставку. Відповідне рішення призведе до здешевлення кредитів (приблизно на 70% від зниження облікової ставки).

Зокрема ставка буде знижена на два відсотки – з 15,5% до 13,5% річних. Про це свідчать дані регулятора.

Голова НБУ Яків Смолій наголосив, що регулятор прискорює пом'якшення монетарної політики, оскільки стрімке зміцнення курсу гривні зумовлює швидше зниження інфляційного тиску, ніж очікувалося спочатку.

Зниження облікової ставки до 13,5% ухвалене рішенням правління Національного банку України № 925-рш "Про розмір облікової ставки".

Підсумки дискусії членів комітету з монетарної політики, що передувала ухваленню правлінням цього рішення, буде оприлюднено 23 грудня.

Правління Національного банку України у четвер, 12 грудня, ухвалило рішення знизити облікову ставку

Водночас прем'єр-міністр Олексій Гончарук ще до свого призначення пообіцяв кредити для бізнесу в Україні по 12-13% вже в 2020 році.

Для цього облікову ставку потрібно знизити до 8-9%. Про такі плани глава НБУ Яків Смолій заявляв на 2020-2021 роки.

Сьогодні ставки з кредитів коливаються в межах 19-20% річних.

Правління Національного банку України у четвер, 12 грудня, ухвалило рішення знизити облікову ставку

Як повідомляв OBOZREVATEL:

18 липня правління Національного банку України знизило облікову ставку на пів відсотка – з 17,5% до 17% річних.

Федеральна резервна система США вперше з грудня 2008 року зважилася на пом'якшення грошово-кредитної політики й знизила облікову ставку на 0,25 відсоткового пункту.

З 1 серпня ставка федеральних фондів, яка регулює вартість доларових кредитів в усьому світі, буде встановлена в діапазоні 2-2,25% річних.

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