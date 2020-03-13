Голова НБУ може піти у відставку: названі можливі наступники

Глава Національного банку України Яків Смолій може піти у відставку. На його місце вже названо чотирьох імовірних кандидатів.

Замінити керівника регулятора можуть Володимир Лавренчук, Олена Щербакова, Кирило Шевченко і Богдан Данилишин. Про це повідомило видання ZN.UA з посиланням на джерело в Офісі президента.

За словами співрозмовника, якщо Україна продовжить співпрацю з МВФ, то найбільш вірогідним кандидатом буде Лавренчук. В іншому випадку Смолія може замінити Щербакова – її кандидатура нібито бентежить Міжнародний валютний фонд, тому що її пов'язують з колишніми власниками "ПриватБанку".

Володимир Лавренчук багато років був головою правління українського "Райффайзен Банк Аваль"

Олена Щербакова зараз є членом Ради НБУ, також вона працювала заступником голови правління банку "Фінанси і кредит".

Кирило Шевченко зараз очолює правління державного "Укргазбанку".

Богдан Данилишин є чинним головою Ради НБУ. За даними видання, його кандидатуру просувають перший помічник глави Офісу президента Сергій Шефір та його перший заступник Сергій Трофимов.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Якова Смолія, який з березня 2018 року очолює НБУ, можуть відправити у відставку.

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