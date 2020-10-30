НАЗК повернули доступ до е-декларацій чиновників

Роман Груша
Роман Груша
Економіка
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НАЗК повернули доступ до е-декларацій чиновників

Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що Національному агентству з питань запобігання корупції відновили доступ до декларацій.

Однак НАЗК все ще заборонено розглядати заяви про корупцію. Про це Василевська-Смаглюк пише у Telegram-каналі.

"До речі, голова Конституційного Суду Олександр Тупицький, якраз вчора задекларував зарплату в 181 тисячу гривень. Хороша робота", – резюмувала вона.

НАЗК повернули доступ до е-декларацій чиновників

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Українаелектронні деклараціїДекларації про доходи чиновниківНаціональне агентство з питань запобігання корупціїПартія Слуга народуКонституційний суд України