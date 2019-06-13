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Навколо Рівного побудують велику об'їзну дорогу: що відомо

4.1тЧитати матеріал російською

Навколо Рівного збираються побудувати велику об'їзну дорогу за 882 млн грн.

Як повідомляється, відповідний тендер вже оголосив "Укравтодор". В рамках проекту вже у 2019 році на будівництво Північного об'їзду Рівного виділять майже 200 млн грн. За них планують побудувати естакаду над залізницею Рівне — Сарни, а також сформувати основу для дорожнього полотна першої черги об'їзду.

Залишок коштів на продовження робіт залучать уже у наступному році. Протяжність Північної об'їзної дороги Рівного складе 14,2 км. Траса матиме 2-гу технічну категорію із 2-ма смугами руху.

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Навколо Рівного побудують велику об'їзну дорогу: що відомо

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі з'явилося відео, на якому показують моторошний стан автомобільної дороги у бік курортного Бердянська Запорізької області.

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Тема
Ремонт доріг
Місце
УкраїнаРівне
Теги
дорогиУкравтодор
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