Нацполіція затримала головного "борця" з тендерами: що відомо про його схеми

Пов'язана з затриманим в Одесі Араіком Амірханяном фірма "Полтавабудцентр" за кілька років оскаржила проведення тендерів з "Укравтодором" на 23,96 млрд грн.

За даними "Наших грошей", Амірханян вже кілька років перебував у розшуку за "завдавання легких тілесних". Йдеться про епізод ще 2015 року, коли він увірвався в кабінет голови "Укравтодору" з наміром "вибити" гроші, які дорожники були нібито винні його фірмі.

"Однак розшук відбувався досить формально, оскільки у 2018 році Амірханян навіть дозволяв собі особисто приходити до Антимонопольного комітету на розгляд скарг фірми "Полтавабудцентр". Формально Амірханян не був власником "Полтавабудцентру". Він скоріше відомий як власник фірми "Дорлідер", що за часів Януковича тендерила величезні суми, а після Майдану за ці самі тендери разом із Амірханяном потрапила у кримінальне провадження №32017160020000014 щодо ухилення від сплати податків", — повідомляє видання.

Зазначається, що за цим номером провадження слідство від 12 лютого 2015 року вела прокуратура Одеської області і від 14 липня 2017 року — слідчі ГУ ДФС в Одеській області.

В рамках досудового слідства влітку 2017 року суд оголосив Амірханяна в розшук, але його адвокат намагався довести, що вжиті заходи є передчасними. Мовляв, Амірханян поїхав за кордон, тому повісток про виклик до слідчого не отримував. Тому й не міг виконати будь-які вимоги слідства. Адвокату вдавалося переконати суд зняти підопічного з розшуку, але ця досудова суперечка досі активна.

За даними "Наших грошей", 5 березня Червонозаводський райсуд Одеської області об'єднав в одне кримінальні провадження щодо Амірханяна і Гарніка Погосяна, Грачіка Караханяна і Олени Соловйовоъ. Трьох останніх, як посадових осіб ТОВ "Дорлідер" і ТОВ "СК "Дорлідер" також підозрюють в ухиленні від сплати податків.

Як зазначено, наразі рахунки зазначених компаній вже розблоковані, і вони навіть беруть участь у нових тендерах.

БК "Дорлідер" у 2018 році взяла кілька невеликих будівельних підрядів в Одеській області, а ТОВ "СПМК-17" продовжує нарощувати активи і надає техніку в оренду найбільш яскравому "нащадку" "Дорлідер" — ТОВ "Полтавабудцентр".

Зазначається, що за останні два роки "Полтавабудцентр" оскаржила тендери на 23,96 млрд грн. При цьому "ПБЦ" професійно знаходила заточки в тендерній документації і проблеми в тендерних пропозиціях конкурентів, залишаючи тендерній колегії АМКУ дуже мало можливостей не задовольняти їхні скарги. Фактично оскарження "ПБЦ" приводили до зриву багатьох тендерів на ремонт доріг.

Видання зафіксувало вже не один випадок роздільного голосування тендерної колегії АМКУ за скаргами "Полтавибудцентру" на користь "Укравтодору". Зазначається, що прикладом може послужити тендер Львівської САД на ремонт 1,54 км дороги Р-40 Рава-Руська — Яворів — Судова Вишня.

"Полтавабудцентр" за традицією оскаржила дискримінаційні вимоги щодо досвіду. Замовник вимагав, щоб учасник підтвердив досвід влаштування основи дорожнього покриття з щебенево-піщаної суміші в кількості 94 тис. кв метрів шляху, що становило 100% від обсягу за львівським тендером.

"ПБЦ" зауважив, що якщо він вже виконував такий вид робіт обсягом 35 тис. кв. м, то він зможе так само якісно виконати аналогічні роботи на 94 тис. кв метрах шляху. Для цього йому знадобиться більша кількість машин і працівників або більше часу. Власне, саме тому замовники визначають кваліфікаційні критерії до учасників у частині підтвердження наявності "обладнання і матеріально-технічної бази" та "працівників відповідної кваліфікації".

За даними видання, у відповідь на скарги "Полтавабудцентр" тендерна комісія постійно ухвалювала суперечливі рішення. Зокрема щодо львівського тендеру комісія ухвалила рішення, що скаржник "не довів необхідності внесення змін до тендерної документації, не довів дискримінаційних вимог ТД".

При цьому, за схожим тендером Одеської САД, який також оскаржила фірма "Полтавабудцентр" у 2018 році, тендерна комісія ухвалила зовсім інше рішення.

"Тоді замовник прописав, що очікує від учасників тендеру підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів в обсязі не менше 50% від технічного завдання. Одесити, як і львів'яни, повисмикували з техзавдання певний набір робіт — встановивши для учасників вимогу про підтвердження виконання їхніх "мінімальних обсягів". Тоді тендерна Колегія вирішила, що замовник не довів і документально не підтвердив необхідність встановлення такої вимоги, а своїми діями обмежив коло потенційних учасників аукціону", — зазначено у матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 1 квітня, в Одесі озброєна група людей на чолі зі скандальним бізнесменом Араіком Амірханяном увірвалася в офіс обласної Служби автодоріг.

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