Нацбанк раптово скасував ряд обмежень для бізнесу: що це означає

Національний банк скасував ряд адміністративних обмежень, які створювали незручності українським компаніям, іноземним інвесторам і дипломатичним представництвам.

Як повідомила прес-служба НБУ в понеділок, 1 липня, рішення було прийнято в рамках валютної лібералізації і для подальшого поліпшення бізнес-клімату.

По-перше , скасовано ліміт на фінансування власних закордонних представництв та інших відокремлених підрозділів. Раніше переказ коштів іноземним філіям обмежувався загальним лімітом для юридичних осіб на інвестування за кордон у 2 млн євро на рік.

По-друге, спрощується реінвестування доходів іноземних інвесторів від операцій з українськими цінними паперами. Нерезидентам дозволено переказувати кошти, отримані за цінними паперами, що обліковуються в іноземному банку-депозитарії, з коррахунку цієї установи на власний рахунок в Україні.

По-третє , скасовується заборона розрахунків в готівковій іноземній валюті для оплати фізичними та юридичними особами консульських зборів за легалізацію товаросупровідних документів у дипломатичних представництвах або консульських установах країн, які не приєдналися до Гаазької конвенції від 5 жовтня 1961 року. До таких країн належать Алжир, Афганістан, В’єтнам, Єгипет, Індонезія, Йорданія, Ірак, Іран, Камерун, Канада, Катар, Кувейт, Ліван, ОАЕ, Саудівська Аравія, Сирія, Судан, Таїланд, Уругвай.

По-четверте , перелік трансакцій, які дозволяється проводити в іноземній валюті на території України, доповнено операціями між фінансовою установою та Кабінетом міністрів України в межах міжнародних договорів про кредити, гранти, позики.

По-п’яте, удосконалено ризик-орієнтований нагляд банків у частині перевірок іноземних банків-контрагентів, перерахування яким здійснюють українські компанії. Відтепер банки самостійно на підставі інформації з публічних джерел визначатимуть ступінь ризику іноземних банків-контрагентів за валютною операцією. Раніше вони використовували для цього перелік, наданий НБУ на підставі інформації Державної служби фінансового моніторингу.

НБУ obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський пообіцяв, що протягом трьох років Україна увійде в топ-10 Doing Business – міжнародного рейтингу легкості ведення бізнесу.

Також глава держави скасував понад 160 указів попередніх президентів України, багато з яких стосувалися економічної політики. Про бажання поліпшити бізнес-клімат Зеленський говорив також на зустрічі з бізнесменами в Києві, розповівши в тому числі і про домовленості з українськими олігархами.

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