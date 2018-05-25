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Наслідки санкцій США: друг Путіна залишив найбільшу компаню Росії

2.2тЧитати новину російською

Російський олігарх Олег Дерипаска покинув раду директорів однієї з найбільших в світі компаній-виробників первинного алюмінію UC Rusal.

Відповідне рішення було прийнято для захисту її інтересів після введення американських санкцій, йдеться у повідомленні компанії, розміщеному на сайті Гонконгської біржі.

"У продовження зусиль, зроблених керівництвом компанії щодо захисту її інтересів і акціонерів слідом за введенням санкцій США, Олег Дерипаска, невиконавчий директор, подав у відставку з 25 травня", - йдеться в повідомленні.

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Дерипаска підтвердив, що не має будь-яких розбіжностей з радою директорів і немає інших причин його відставки, про які варто було б повідомити акціонерам.

Нагадаємо, напередодні генеральний директор UC Rusal Олександра Бурик і інші топ-менеджери компанії також заявили про відхід у відставку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 квітня США внесли до списку санкцій сім російських бізнесменів і 17 високопоставлених чиновників, а також 14 компаній.

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Тема
Санкції проти Росії
Особа
Олег Дерипаска
Місце
Росія
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