Наслідки санкцій США: друг Путіна залишив найбільшу компаню Росії

Російський олігарх Олег Дерипаска покинув раду директорів однієї з найбільших в світі компаній-виробників первинного алюмінію UC Rusal.

Відповідне рішення було прийнято для захисту її інтересів після введення американських санкцій, йдеться у повідомленні компанії, розміщеному на сайті Гонконгської біржі.

"У продовження зусиль, зроблених керівництвом компанії щодо захисту її інтересів і акціонерів слідом за введенням санкцій США, Олег Дерипаска, невиконавчий директор, подав у відставку з 25 травня", - йдеться в повідомленні.

Дерипаска підтвердив, що не має будь-яких розбіжностей з радою директорів і немає інших причин його відставки, про які варто було б повідомити акціонерам.

Нагадаємо, напередодні генеральний директор UC Rusal Олександра Бурик і інші топ-менеджери компанії також заявили про відхід у відставку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 квітня США внесли до списку санкцій сім російських бізнесменів і 17 високопоставлених чиновників, а також 14 компаній.