Нардепи звернулись до Разумкова з вимогою позбавити Третьякову посади
Разумкова попросили звільнити Третьякову (Фото: коллаж Обозревателя).
Народні депутати звернулись до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням усунути Галину Третьякову з посади голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
Підставою стала скандальна заява Третьякової про "дітей низької якості" і стерилізацію громадян без вищої освіти. Про це повідомив депутат від групи "За майбутнє" Антон Поляков у своєму Telegram-каналі.
"Можливо, вона б і могла очолювати Комітет, тільки якщо б він називався Комітетом з антисоціальної політики, а не соціальної. Сподіваємося на об'єктивну реакцію спікера парламенту", – написав нардеп.
У зверненні до Разумкова зазначено, що Третьякова навела "на підтвердження своїх слів неправдивий досвід зарубіжних країн". Депутати вважають, що цим вона підриває довіру до органів державної влади та до Верховної Ради зокрема.
На оприлюднених Поляковим фотографіях під зверненням 13 підписів – всі від представників фракції ОПЗЖ.
Звернення депутатів до Дмитра Разумкова про зняття з посади Галини Третьякової (Telegram-канал Антона Полякова)
Звернення депутатів до Дмитра Разумкова про зняття з посади Галини Третьякової (Telegram-канал Антона Полякова)
Звернення депутатів до Дмитра Разумкова про зняття з посади Галини Третьякової (Telegram-канал Антона Полякова)
Звернення депутатів до Дмитра Разумкова про зняття з посади Галини Третьякової (Telegram-канал Антона Полякова)
Раніше OBOZREVATEL писав:
24 червня в мережі спливло скандальне відео голови комітету ВР із питань соцполітики і захисту прав ветеранів Галини Третьякової, в якому вона заявила, що у людей, які заводять дітей заради соціальних виплат, вони народжуються "низької якості".
Через це постійна комісія Ради Федерації профспілок звернулася до Верховної Ради з вимогою звільнити Третьякову з посади за її "антисоціальну й антигуманну позицію".
Відомі блогери різко відреагували на заяву Третьякової. Від неї вимагали повернути депутатський мандат. Скандал прокоментували й у фракції "Слуга народу".
Пізніше Третьякова зізналася: слова про те, що в маргінальних прошарках населення народжуються діти "низької якості", обрані невдало.
30 червня Галина Третьякова заявила, що не складе депутатський мандат.
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не підтримує слова нардепки від "Слуги народу" і голови профільного комітету Галини Третьякової про дітей "низької якості" у безробітних.