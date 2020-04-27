Головна Новини
27 квітня • оновлено в 20:06
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Нардеп заявив про необґрунтованість звільнення Верланова

721
Читати матеріал російською

У народних депутатів є питання щодо причини звільнення голови Державної податкової служби України Сергій Верланова.

Як написав на своїй сторінці у Facebook депутат від "Слуги народу", член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов, цифри свідчать про протилежне.

"Цифри – уперта річ": нардеп заявив про необґрунтованість звільнення Верланова

Нардеп зазначив, що міністр фінансів Сергій Марченко, який виступав на засіданні комітету, розповів, що податкова виконала план надходжень у квітні на 24%.

"Глава Мінфіну сказав, що обидва – і Нефьодов, і Верланов, – були звільнені з-за провалу виконання держбюджету. Якщо Нефедов дійсно розвалив митницю і його відставка – правильне рішення, то звільнення Верланова депутати просили пояснити. Сергій Марченко відповів, що податкова нібито виконала план надходжень у квітні на 24%, чому депутати дуже здивувалися", – зазначив він.

Холодов уточнив, що на початку року план на квітень (за старим бюджетом і без урахування падіння економіки під час карантину) становив 31 мільярд гривень, а податкова в квітні вже зібрала 26,5 мільярдів

"У будь-якому випадку це більше, ніж 24%. Але з урахуванням коригування бюджету, який прийнятий Верховною Радою, Мінфін повинен був перерахувати план на квітень і встановити його на рівні 23 млрд. Таким чином, податкова вже перевиконала план по зборах за квітень – а місяць ще не закінчився, цифри будуть більше", – пояснив нардеп.

Він додав, що заяви про невиконання плану не сприяють нормальній роботі міністерства і комітету, а також дезінформують депутатів.

"Я ніколи не був адвокатом Верланова, але цифри - уперта річ. Можливо, міністр використовує недостовірні дані і потрібно розібратися, хто кладе їх на його стіл і для чого", – підсумував Холодов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 24 квітня, на позачерговому засіданні Кабінету міністрів України було звільнено голова Державної митної служби Максим Нефьодов і голова Державної податкової служби Сергій Верланов.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Юрій Сергієнко
Особи
Сергій Марченко (чиновник) Максим Нефьодов Сергій Верланов Андрій Холодов
Місце
Україна
Теги
Державна податкова служба (ДПС) Державна митна служба України Міністерство фінансів
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9009.

    Вилікувалися: 864. Померли: 220.

  • У світі захворіли близько 3 мільйонів осіб, загинули – більше 205 тисяч.

  • Статистика коронавірусу в Україні різко змінилася: в лідерах нова область.

  • Італія виявила новий спосіб передачі коронавірусу: під загрозою цілі міста.

  • У Китаї сполошилися через новий спалах COVID-19: звинувачують Росію.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги