"Найгірша ситуація – в Ялті": розкрито ціну анексії Криму для Росії

Росія в результаті введених проти неї санкцій за анексію Криму втратила вже близько 150 мільярдів доларів.

Про це сказано в матеріалі OBOZREVATEL. Відзначається, що обмеження не тільки гальмують розвиток півострова, але і боляче б'ють по всій Росії.

"Так, за оцінками видання Bloomberg, загальна ціна, яку Кремль заплатив за анексію – $150 млрд. Вони порівняли прогнозні показники зростання ВВП Росії до анексії і станом на 2019-й. Виявилося, що рішення президента РФ Володимира Путіна коштувало його країні близько 10% ВВП. Під санкціями опинилися понад 700 компаній і фізосіб. А з бюджету РФ щорічно на покриття дефіциту і "розвиток регіону" доводиться виділяти 140-150 млрд руб. ($2,2-2,38 млрд)", - сказано в матеріалі.

Що Росія втратила через Крим;

близько $150 млрд за весь час після анексії;

700 російських компаній і фізосіб потрапили під санкції;

щорічно на Крим із загального бюджету РФ доводиться виділяти близько 140-150 млрд руб.

Як зазначено, від санкцій страждають також жителі півострова. За даними їхньої статистики, половина всіх підприємств працює в збиток.

"Причому найгірша ситуація – у Ялті. У порівнянні з січнем-березнем 2018 року прибуток зменшився на 3,3%. "Значна частка збиткових організацій спостерігається в діяльності готелів і підприємств громадського харчування (71,9%), в галузі охорони здоров'я та соціальних послуг (70,7%), транспортування і зберігання (67,6%)", – зазначено в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 червня Рада Євросоюзу офіційно продовжила до 23 червня 2020 року санкції, введені через анексію Криму Росією. У Раді ЄС не було ніякого обговорення цієї теми, рішення про продовження санкцій було затверджено автоматично "письмовою процедурою", тобто без відкритого голосування.

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